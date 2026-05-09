Momentos de desespero mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros de Franca na manhã deste sábado, 9, quando familiares chegaram às pressas ao quartel do Distrito Industrial com um bebê de apenas 9 meses engasgado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança estava com um pedaço de plástico preso na garganta e apresentava dificuldade para respirar. Diante da gravidade da situação, os familiares buscaram ajuda diretamente no quartel.

A equipe do Resgate havia acabado de retornar de outra ocorrência quando o cabo Paulo iniciou imediatamente a manobra de desengasgo no bebê. Após instantes de tensão, a criança conseguiu expelir um pedaço de plástico de embalagem de bolacha que obstruía as vias respiratórias.