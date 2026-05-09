A primeira-dama de Franca, Cynthia Milhim Ferreira, oficializou neste sábado, 9, sua pré-candidatura a deputada federal pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Durante o evento, ela afirmou que decidiu disputar as eleições após mais de duas décadas acompanhando os bastidores da administração pública ao lado do marido, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

“Eu falo que a política me escolheu”, declarou Cynthia, ao destacar que a experiência acumulada ao longo de 23 anos vivendo o cotidiano da gestão pública foi determinante para aceitar o desafio eleitoral.

A cerimônia reuniu secretários municipais, representantes de entidades sociais, empresários, autoridades políticas e moradores da cidade.