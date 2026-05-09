A primeira-dama de Franca, Cynthia Milhim Ferreira, oficializou neste sábado, 9, sua pré-candidatura a deputada federal pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Durante o evento, ela afirmou que decidiu disputar as eleições após mais de duas décadas acompanhando os bastidores da administração pública ao lado do marido, o prefeito Alexandre Ferreira (MDB).
“Eu falo que a política me escolheu”, declarou Cynthia, ao destacar que a experiência acumulada ao longo de 23 anos vivendo o cotidiano da gestão pública foi determinante para aceitar o desafio eleitoral.
A cerimônia reuniu secretários municipais, representantes de entidades sociais, empresários, autoridades políticas e moradores da cidade.
Entre os presentes, estava o presidente nacional do MDB e deputado federal Baleia Rossi, que declarou apoio à pré-candidatura da primeira-dama. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (MDB), participou por meio de um vídeo exibido durante o encontro.
Durante o discurso, Alexandre Ferreira afirmou que Cynthia possui perfil preparado para representar a cidade em Brasília. “A prova está aqui, com todos vocês neste salão lotado”, disse o prefeito.
Baleia Rossi também informou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve visitar Franca no próximo dia 28 de maio para a inauguração do Hospital Estadual. Segundo ele, o governador deverá gravar um vídeo em apoio à pré-candidatura de Cynthia.
“Tem que votar nos candidatos daqui. Eu tenho mais que convicção de que você está preparada para representar Franca em Brasília”, afirmou Rossi.
Representatividade federal
Cynthia destacou que um dos principais motivos da pré-candidatura é a ausência de um deputado federal eleito por Franca há quase 20 anos.
“Um gabinete de deputado tem cerca de R$ 35 milhões por ano. Nós estamos há quase 20 anos sem eleger um deputado federal. É quase R$ 1 bilhão que deixamos de trazer para Franca”, afirmou.
Segundo ela, áreas como saúde, infraestrutura, mobilidade urbana e educação poderiam ter recebido mais investimentos federais ao longo desse período.
“Não dá para a gente sentar na cadeira e ficar esperando um milagre acontecer. A gente tem que ocupar um lugar, se não alguém vai ocupar”, disse.
Área social como prioridade
Ligada a projetos sociais em Franca, Cynthia afirmou que pretende priorizar o fortalecimento das entidades assistenciais do município caso seja eleita.
“Franca tem entidades excepcionais, que fazem um trabalho maravilhoso. Quando a gente traz recurso financeiro e fortalece essas entidades, toda a população ganha”, declarou.
'O voto precisa ficar em Franca'
Ao final, Cynthia fez um apelo para que os eleitores priorizem candidatos da própria cidade nas eleições de 2026. Segundo ela, a conscientização política da população será fundamental para ampliar a força de Franca no cenário nacional.
“Franca pode mais. Mas para isso, nós precisamos de união. O voto precisa ficar em Franca”, concluiu.
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