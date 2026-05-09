09 de maio de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 9, em Franca:

Nome: Marcilio Alves de Faria 
Idade: 69 anos
Local do velório: Municipal Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Reinaldo Marcelino da Silva
Idade: 64 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

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