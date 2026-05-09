Veja o obituário deste sábado, 9, em Franca:

Nome: Marcilio Alves de Faria

Idade: 69 anos

Local do velório: Municipal Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Reinaldo Marcelino da Silva

Idade: 64 anos

Local do velório: Velório São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h