Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo três carros e uma moto na manhã deste sábado, 9, na Rodovia Cândido Portinari, em Franca.

A colisão aconteceu próximo à alça de acesso à Vila São Sebastião, no trecho entre o Jardim Guanabara e a entrada do bairro.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente teria começado após o motorista de um dos carros precisar frear por motivos que ainda serão apurados. Com isso, ocorreu um engavetamento envolvendo os veículos.