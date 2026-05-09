Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo três carros e uma moto na manhã deste sábado, 9, na Rodovia Cândido Portinari, em Franca.
A colisão aconteceu próximo à alça de acesso à Vila São Sebastião, no trecho entre o Jardim Guanabara e a entrada do bairro.
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente teria começado após o motorista de um dos carros precisar frear por motivos que ainda serão apurados. Com isso, ocorreu um engavetamento envolvendo os veículos.
Durante a batida, o motociclista acabou caindo na pista. Ele sofreu ferimentos moderados e foi socorrido por uma ambulância da Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela administração do trecho, sendo encaminhado para um hospital da cidade.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Resgate também estiveram no local para atendimento da ocorrência e controle do trânsito.
Por causa do acidente, houve lentidão no fluxo de veículos entre o Jardim Guanabara e a Vila São Sebastião durante o atendimento.
As causas da colisão serão investigadas.
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