09 de maio de 2026
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CÂNDIDO PORTINARI

Engavetamento entre 3 carros e moto fere motociclista em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
Motoristas ajudaram motociclista até a chegada do socorro
Motoristas ajudaram motociclista até a chegada do socorro

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo três carros e uma moto na manhã deste sábado, 9, na Rodovia Cândido Portinari, em Franca.

A colisão aconteceu próximo à alça de acesso à Vila São Sebastião, no trecho entre o Jardim Guanabara e a entrada do bairro.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente teria começado após o motorista de um dos carros precisar frear por motivos que ainda serão apurados. Com isso, ocorreu um engavetamento envolvendo os veículos.

Durante a batida, o motociclista acabou caindo na pista. Ele sofreu ferimentos moderados e foi socorrido por uma ambulância da Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela administração do trecho, sendo encaminhado para um hospital da cidade.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Resgate também estiveram no local para atendimento da ocorrência e controle do trânsito.

Por causa do acidente, houve lentidão no fluxo de veículos entre o Jardim Guanabara e a Vila São Sebastião durante o atendimento.

As causas da colisão serão investigadas.

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