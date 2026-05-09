Um casal ficou ferido após um acidente entre um carro e uma motocicleta na manhã deste sábado, 9, no cruzamento das avenidas Major Nicácio e Santa Cruz, em Franca.

Segundo informações da Polícia Militar, a colisão envolveu um veículo Palio e uma motocicleta. Ainda de acordo com os policiais, um dos condutores teria avançado o sinal vermelho no cruzamento, provocando o impacto.

Com a batida, o motociclista e a passageira foram arremessados ao chão. O condutor da moto sofreu ferimentos graves na perna e também na cabeça. Já a mulher que estava na garupa teve apenas escoriações leves.