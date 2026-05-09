Um casal ficou ferido após um acidente entre um carro e uma motocicleta na manhã deste sábado, 9, no cruzamento das avenidas Major Nicácio e Santa Cruz, em Franca.
Segundo informações da Polícia Militar, a colisão envolveu um veículo Palio e uma motocicleta. Ainda de acordo com os policiais, um dos condutores teria avançado o sinal vermelho no cruzamento, provocando o impacto.
Com a batida, o motociclista e a passageira foram arremessados ao chão. O condutor da moto sofreu ferimentos graves na perna e também na cabeça. Já a mulher que estava na garupa teve apenas escoriações leves.
O motociclista foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa de Franca. A passageira recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levada para o Pronto-socorro “Álvaro Azzuz”.
Por causa do acidente, o local precisou ser isolado para o trabalho da perícia técnica. Policiais militares permaneceram na área para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.
As causas do acidente serão investigadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.