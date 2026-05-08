O Sesi Franca Basquete venceu o Mogi por 97 a 65 na noite desta sexta-feira, 8, no ginásio “Hugo Ramos”, em Mogi das Cruzes, e empatou a série das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026 em 1 a 1. O terceiro confronto da série melhor de cinco será disputado neste domingo, 10, às 11h, novamente em Mogi.
A partida começou equilibrada, com alternância no placar nos minutos iniciais. O Franca fechou o primeiro período em vantagem por 21 a 16 e cresceu no jogo no segundo quarto, sob o comando do técnico Helinho Garcia.
Com atuação destacada de David Jackson, Lucas Dias, Bennett e Mineiro, a equipe francana ampliou a diferença rapidamente. O Mogi chegou a pedir tempo após ver a desvantagem subir para 18 pontos.
O Franca venceu o segundo período por 26 a 15 e foi para o intervalo liderando por 47 a 31.
Defesa forte e domínio até o fim
Na volta do intervalo, o time francano manteve a intensidade defensiva e explorou os contra-ataques rápidos para ampliar ainda mais a vantagem. O terceiro quarto terminou em 22 a 17 para os visitantes, que abriram 21 pontos no placar.
Com controle total da partida, o Franca administrou o resultado no último período e fechou o quarto em 28 a 17, chegando a abrir 36 pontos de diferença.
Bennett e Lucas Dias foram os cestinhas do Franca, com 17 pontos cada. Rodriguez marcou 14, David Jackson anotou 11 e Mineiro terminou com 10 pontos.
Pelo Mogi, Ruivo foi o principal pontuador, com 14 pontos.
