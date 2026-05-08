Uma mulher ficou ferida após o carro em que ela estava bater contra um poste na noite desta sexta-feira, 8, no pontilhão do Jardim Aeroporto, em Franca. O acidente ocorreu entre as avenidas Carlos Roberto Haddade e Emílio Paludetto.
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista de um Volkswagen Gol estava parado no semáforo, no sentido Jardim Aeroporto, quando o sinal abriu. O condutor relatou que percebeu a aproximação de uma motocicleta e olhou para o lado. Ao arrancar, voltou a atenção para a moto e, quando olhou novamente para frente, já estava muito próximo ao poste, sem tempo suficiente para desviar.
Com o impacto, a passageira bateu a cabeça contra o para-brisa. O motorista não sofreu ferimentos.
Socorro e trânsito
A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Franca. O estado de saúde dela não foi informado.
A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito, que ficou lento nos dois sentidos da Avenida Emílio Paludetto e no acesso ao bairro pela Rodovia Engenheiro Ronan Rocha.
As causas do acidente serão investigadas.
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