Uma mulher ficou ferida após o carro em que ela estava bater contra um poste na noite desta sexta-feira, 8, no pontilhão do Jardim Aeroporto, em Franca. O acidente ocorreu entre as avenidas Carlos Roberto Haddade e Emílio Paludetto.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista de um Volkswagen Gol estava parado no semáforo, no sentido Jardim Aeroporto, quando o sinal abriu. O condutor relatou que percebeu a aproximação de uma motocicleta e olhou para o lado. Ao arrancar, voltou a atenção para a moto e, quando olhou novamente para frente, já estava muito próximo ao poste, sem tempo suficiente para desviar.

Com o impacto, a passageira bateu a cabeça contra o para-brisa. O motorista não sofreu ferimentos.

Socorro e trânsito