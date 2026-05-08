Os Franca Carrascos recebem os Leme Lizards neste sábado, 9, às 14h, no campo da Escola Champagnat, no Jardim Consolação, em Franca, em um dos confrontos mais equilibrados da Série Ouro da SPFL (São Paulo Football League). Invictos na competição, os Carrascos somam três vitórias em três jogos, enquanto os Lizards chegam sem derrotas, mas com uma partida a menos. Os portões serão abertos às 12h, e a entrada é gratuita.
O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos dentro da competição. Os Carrascos defendem a liderança do grupo diante da torcida, enquanto os Lizards, rebaixados da Série Diamante na última temporada, tentam consolidar a recuperação e manter viva a disputa pelo acesso.
Além da partida, a organização preparou uma estrutura de entretenimento para o público, com praça de alimentação, loja oficial, brincadeiras e sorteios. A torcida francana, conhecida como Fúria Roxa, foi convocada a comparecer vestindo as cores roxo e preto.
Confiança pela campanha invicta
O presidente dos Carrascos, Marcos Soares, destacou a confiança da equipe após a sequência positiva no campeonato e reforçou o objetivo de garantir a classificação em primeiro lugar do grupo.
“A expectativa é fazer um bom jogo. A gente vem numa sequência positiva. Não é fazer nada diferente do que a gente vem fazendo, que é jogar um bom futebol americano, impor nosso jogo, errar o menos possível e forçar erros da experiente equipe de Leme. Mesmo sem favorito, estamos confiantes pelo trabalho que vem sendo feito. A nossa expectativa é buscar a classificação em primeiro lugar do grupo. A gente já está nos playoffs, mesmo com uma derrota, mas queremos esse marco. É o primeiro jogo da temporada em casa, então queremos dar esse presente para a nossa torcida e deixar essa vitória aqui”, afirmou.
Para os Carrascos, o confronto também marca a oportunidade de consolidar a força da equipe jogando em casa diante de um adversário direto na tabela.
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