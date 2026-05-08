Os Franca Carrascos recebem os Leme Lizards neste sábado, 9, às 14h, no campo da Escola Champagnat, no Jardim Consolação, em Franca, em um dos confrontos mais equilibrados da Série Ouro da SPFL (São Paulo Football League). Invictos na competição, os Carrascos somam três vitórias em três jogos, enquanto os Lizards chegam sem derrotas, mas com uma partida a menos. Os portões serão abertos às 12h, e a entrada é gratuita.

O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos dentro da competição. Os Carrascos defendem a liderança do grupo diante da torcida, enquanto os Lizards, rebaixados da Série Diamante na última temporada, tentam consolidar a recuperação e manter viva a disputa pelo acesso.

Além da partida, a organização preparou uma estrutura de entretenimento para o público, com praça de alimentação, loja oficial, brincadeiras e sorteios. A torcida francana, conhecida como Fúria Roxa, foi convocada a comparecer vestindo as cores roxo e preto.

Confiança pela campanha invicta