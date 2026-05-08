Em dias menos produtivos, quase sempre me encontro à deriva de mim mesmo. Procuro qualquer coisa que me devolva ao eixo - aquele lugar silencioso onde a criação respira sem esforço e a inspiração parece existir antes mesmo de ser chamada. Em tempos como estes, sobreviver também exige pequenos rituais de reencontro.

Volta e meia, pensamentos intrusivos aparecem oferecendo velhas soluções, atalhos já conhecidos, promessas que um dia talvez tenham feito sentido. Mas há algum tempo deixei de me interessar por remendos rápidos para vazios antigos. Ainda assim, aqui e acolá, surgem oportunidades de experimentar o novo, descobrir algo que eu nunca havia sido antes. E é curioso perceber como, mesmo diante da novidade, continuo me perguntando até onde vai essa necessidade humana de buscar algo suplementar - alguma peça invisível que imaginamos faltar dentro de nós.

Talvez por isso eu sempre acabe voltando ao sebo.