Mas havia dias de banquete em datas especiais como o Natal. Então aparecia o frango. Não esse que compramos no supermercado, inteiro ou em partes. O frango da minha infância surgia vivo e minha mãe o matava num espetáculo que a mim e a minha irmã causava pavor. Aguentávamos firmes, porque depois de morto e depenado viria a parte interessante que era acompanhar seu esquartejamento na pia da cozinha. Aula prática de anatomia, assistíamos à mãe cortando primeiro os pés, depois a cabeça e o pescoço, em seguida, pelas juntas, asas, coxas, sobrecoxas. E então chegava a hora de retirar o de -dentro: vísceras, o pequenino coração, o fígado triangular, pulmões molinhos de alvéolos rosados. Se galinha, haveria oveiras, o lugar de formação dos ovos, quanto mistério revelado. A moela era especial porque continha história que alimentava nossa imaginação infantil. Constava a lenda que uma velha cozinheira, ao cortar ao meio aquele órgão triturador de milho e capim, havia encontrado ali um diamante. Interior esvaziado, era hora de quebrar as canelas da ave para engrossar o caldo onde ela seria cozida. Esse caldo maravilhoso nunca o consegui reproduzir a contento. Assim como ainda não obtive êxito até hoje em fazer um lombo de panela, outro prato de festa, igual ao que ela preparava. Embora retome seu passo a passo, o meu jamais chegou perto do resultado que ela nos oferecia: carne macia, suculenta, dourada, com um perfume que atravessava janelas e ia despertar vontades na vizinhança. O coxão-duro também era obra prima na sua textura, sabor, cheiro que aguçava as glândulas salivares e era sempre acompanhado por um molho feito com cebolas cruas cortadas em plumas translúcidas e depois temperadas com sal, limão, azeite, pimenta vermelha e cheiro-verde. Nesses dias de frango, porco ou vaca, desapareciam o arroz com feijão e aparecia a massa, em geral espaguete, ou o nhoque de batatas, ambos mergulhados em espesso molho vermelho, legados do avô italiano. Às vezes irrompiam em bandeja de aço inox pastéis de carne inigualáveis.

De doces minha mãe cuidava pouco. Ou quase nada. Não acertava com bolos e cedo desistiu deles porque dizia que os seus ficavam sempre batumados. Entretanto, sabia fazer um arroz-doce macio e cremoso capaz de lembrar Buda em sua jornada pela busca do Caminho do Meio; e um doce de pão que já tentei reproduzir inúmeras vezes sem sucesso. Lembro-me de vê-la cortando em rodelas um pão amanhecido e colocá-las numa calda onde ficavam cozinhando lentamente. O pão se enxarcava naquele lago adocicado que ia se apurando e espessando à medida que ia recebendo aos poucos colheradas de leite. No final, chama desligada, a superfície recebia uma chuvinha de canela em pó e o doce ficava descansando para reter mais sabor. Só no dia seguinte, em geral um domingo, a gente o degustava como manjar dos deuses.

A comida que minha mãe fazia não vinha de livros de receitas, de cadernos manuscritos, de programas de rádio, muito menos de conversas de comadres. Nascia da habilidade em identificar o que poderia ser nutritivo; do exercício de um saber atávico no manuseio de ingredientes; de uma peculiar coreografia com as mãos; dos movimentos de um coração que conhecia o peso exato do sal, a medida certa do açúcar, a contribuição do ácido, os graus adequados do fogo, as intermitências da sorte e dos cardápios. Com tais dons, ela não precisava nos fazer declarações de amor o tempo todo porque o sentimento profundo que nos dedicava ela o servia em pratos fundos que acolhiam, junto a sabores e aromas, a soma de zelo, delicadeza, generosidade, calor humano e esperança, muita esperança.