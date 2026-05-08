Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar após um fuzil calibre 5.56 de uso restrito ser encontrado dentro da casa dele, na noite dessa quinta-feira, 7, em Passos (MG). O menor foi localizado posteriormente em um condomínio da cidade e admitiu ter carregado a arma até o imóvel, mas não informou quem seria o dono do armamento nem sua procedência.

A operação começou após uma denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar apontar que o adolescente havia escondido um fuzil dentro da residência. No local, a mãe do jovem autorizou a entrada dos policiais e acompanhou as buscas realizadas pelos militares.

Debaixo da cama do adolescente, os policiais encontraram o fuzil calibre 5.56 com carregador municiado, além de R$ 1.860 em dinheiro. Também foram apreendidos uma capa para carregador e uma bandoleira.

Adolescente foi localizado em condomínio