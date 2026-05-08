Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar após um fuzil calibre 5.56 de uso restrito ser encontrado dentro da casa dele, na noite dessa quinta-feira, 7, em Passos (MG). O menor foi localizado posteriormente em um condomínio da cidade e admitiu ter carregado a arma até o imóvel, mas não informou quem seria o dono do armamento nem sua procedência.
A operação começou após uma denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar apontar que o adolescente havia escondido um fuzil dentro da residência. No local, a mãe do jovem autorizou a entrada dos policiais e acompanhou as buscas realizadas pelos militares.
Debaixo da cama do adolescente, os policiais encontraram o fuzil calibre 5.56 com carregador municiado, além de R$ 1.860 em dinheiro. Também foram apreendidos uma capa para carregador e uma bandoleira.
Adolescente foi localizado em condomínio
Durante a ocorrência, a mãe indicou aos policiais o Condomínio Astério como um dos locais frequentados pelo filho. As equipes seguiram até o endereço e encontraram o adolescente acompanhado de outros indivíduos.
Segundo a Polícia Militar, os demais suspeitos fugiram ao perceberem a aproximação das viaturas. O menor foi abordado e confessou ter transportado o armamento até a residência, afirmando apenas que recebeu a arma de outra pessoa.
Ele não revelou mais detalhes sobre quem seria o responsável pelo fuzil.
Material foi apreendido
Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com o adolescente e a mãe, responsável legal que acompanhou a ocorrência desde o início.
A Polícia Civil vai investigar a origem da arma e o possível envolvimento de adultos no caso.
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