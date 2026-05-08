08 de maio de 2026
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EMBAIXO DA CAMA

Adolescente é apreendido com fuzil 5.56 em Passos (MG)

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/PMMG
Arma e dinheiro apreendidos pela PMMG em Passos (MG)
Arma e dinheiro apreendidos pela PMMG em Passos (MG)

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar após um fuzil calibre 5.56 de uso restrito ser encontrado dentro da casa dele, na noite dessa quinta-feira, 7, em Passos (MG). O menor foi localizado posteriormente em um condomínio da cidade e admitiu ter carregado a arma até o imóvel, mas não informou quem seria o dono do armamento nem sua procedência.

A operação começou após uma denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar apontar que o adolescente havia escondido um fuzil dentro da residência. No local, a mãe do jovem autorizou a entrada dos policiais e acompanhou as buscas realizadas pelos militares.

Debaixo da cama do adolescente, os policiais encontraram o fuzil calibre 5.56 com carregador municiado, além de R$ 1.860 em dinheiro. Também foram apreendidos uma capa para carregador e uma bandoleira.

Adolescente foi localizado em condomínio

Durante a ocorrência, a mãe indicou aos policiais o Condomínio Astério como um dos locais frequentados pelo filho. As equipes seguiram até o endereço e encontraram o adolescente acompanhado de outros indivíduos.

Segundo a Polícia Militar, os demais suspeitos fugiram ao perceberem a aproximação das viaturas. O menor foi abordado e confessou ter transportado o armamento até a residência, afirmando apenas que recebeu a arma de outra pessoa.

Ele não revelou mais detalhes sobre quem seria o responsável pelo fuzil.

Material foi apreendido

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com o adolescente e a mãe, responsável legal que acompanhou a ocorrência desde o início.

A Polícia Civil vai investigar a origem da arma e o possível envolvimento de adultos no caso.

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