O ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araujo, esteve em Rifaina, cidade a cerca de 70 quilômetros de Franca, nessa quinta-feira, 7, para apresentar projetos de tilapicultura a representantes do Paraguai. A visita teve como objetivo mostrar experiências brasileiras de produção aquícola em águas da União e discutir avanços para implantação da atividade no reservatório da Hidrelétrica de Itaipu.

A agenda reuniu autoridades brasileiras e paraguaias em torno de temas como gestão da atividade, sustentabilidade ambiental, desenvolvimento regional e ampliação da produção de peixes. Também participaram da visita a secretária Nacional de Aquicultura, Fernanda de Paula; a diretora do Departamento de Aquicultura em Águas da União, Juliana Lopes; o assessor internacional, Eduardo Sfoglia; e o superintendente de São Paulo, Adauto Batista de Oliveira.

Produção em Itaipu

Durante o encontro, os representantes dos dois países trocaram experiências para fortalecer a aquicultura na região de Itaipu, reservatório compartilhado entre Brasil e Paraguai. A proposta é ampliar a produção de tilápia no local.