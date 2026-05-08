Um homem de 39 anos procurado pela Justiça pelo crime de furto foi preso na tarde desta sexta-feira, 8, em Rifaina, durante uma ação integrada entre a GCM (Guarda Civil Municipal) e a Polícia Militar. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto com base no artigo 155 do Código Penal.

As equipes de segurança já tinham conhecimento da ordem judicial e passaram a monitorar o paradeiro do homem. Segundo a Polícia Militar, o trabalho conjunto permitiu identificar a localização do suspeito.

A prisão ocorreu por volta das 16h. Após a abordagem, os agentes deram cumprimento ao mandado judicial sem registro de incidentes.

Trabalho integrado