Um homem de 39 anos procurado pela Justiça pelo crime de furto foi preso na tarde desta sexta-feira, 8, em Rifaina, durante uma ação integrada entre a GCM (Guarda Civil Municipal) e a Polícia Militar. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto com base no artigo 155 do Código Penal.
As equipes de segurança já tinham conhecimento da ordem judicial e passaram a monitorar o paradeiro do homem. Segundo a Polícia Militar, o trabalho conjunto permitiu identificar a localização do suspeito.
A prisão ocorreu por volta das 16h. Após a abordagem, os agentes deram cumprimento ao mandado judicial sem registro de incidentes.
Trabalho integrado
Depois da captura, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Rifaina, onde a ocorrência foi registrada.
De acordo com as forças de segurança, a operação faz parte das ações integradas desenvolvidas no município para localizar e prender pessoas procuradas pela Justiça.
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