08 de maio de 2026
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CRIMINALIDADE

Adolescentes são apreendidos por tráfico em Miguelópolis

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Drogas apreendidas pela Polícia Militar com os menores em Miguelópolis
Drogas apreendidas pela Polícia Militar com os menores em Miguelópolis

Dois adolescentes foram apreendidos na tarde dessa quinta-feira, 8, por envolvimento com tráfico de drogas em Miguelópolis. Segundo a Polícia Militar, os menores foram flagrados durante patrulhamento preventivo enquanto comercializavam entorpecentes em um ponto da cidade.

Os policiais realizavam ronda de rotina quando suspeitaram da atitude dos adolescentes e decidiram realizar a abordagem. Durante a ação, foram localizadas porções de drogas, que acabaram apreendidas.

Os dois menores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Miguelópolis, onde a ocorrência foi registrada.

Encaminhamento

Após serem ouvidos pela autoridade policial, os adolescentes foram levados para a Fundação CASA, em Franca, e permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não informou a quantidade nem o tipo de droga apreendida. O caso será investigado.

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