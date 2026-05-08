Dois adolescentes foram apreendidos na tarde dessa quinta-feira, 8, por envolvimento com tráfico de drogas em Miguelópolis. Segundo a Polícia Militar, os menores foram flagrados durante patrulhamento preventivo enquanto comercializavam entorpecentes em um ponto da cidade.
Os policiais realizavam ronda de rotina quando suspeitaram da atitude dos adolescentes e decidiram realizar a abordagem. Durante a ação, foram localizadas porções de drogas, que acabaram apreendidas.
Os dois menores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Miguelópolis, onde a ocorrência foi registrada.
Encaminhamento
Após serem ouvidos pela autoridade policial, os adolescentes foram levados para a Fundação CASA, em Franca, e permanecerão à disposição da Justiça.
A Polícia Militar não informou a quantidade nem o tipo de droga apreendida. O caso será investigado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.