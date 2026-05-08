Dois adolescentes foram apreendidos na tarde dessa quinta-feira, 8, por envolvimento com tráfico de drogas em Miguelópolis. Segundo a Polícia Militar, os menores foram flagrados durante patrulhamento preventivo enquanto comercializavam entorpecentes em um ponto da cidade.

Os policiais realizavam ronda de rotina quando suspeitaram da atitude dos adolescentes e decidiram realizar a abordagem. Durante a ação, foram localizadas porções de drogas, que acabaram apreendidas.

Os dois menores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Miguelópolis, onde a ocorrência foi registrada.

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