O trânsito de Franca voltou ao centro do debate público nesta quarta-feira, 6, durante audiência realizada na Câmara Municipal dentro da programação do Maio Amarelo 2026. Dados apresentados pelas autoridades revelaram um cenário preocupante: somente em operações da Polícia Militar, foram registradas 4.474 autuações por uso de celular ao volante e 2.281 por excesso de velocidade em período recente.

O cenário nas ruas

Os números apresentados pelo Capitão PM Marcel Pereira durante a audiência revelam o tamanho do desafio. A Polícia Militar contabilizou, desde o início do ano, período analisado, 4.474 autuações por uso de celular, 2.281 por excesso de velocidade, 968 por avanço de sinal vermelho, 442 por desrespeito ao sinal de "pare", 56 por empinar motocicleta, 46 casos de condução sob influência de álcool e 432 recusas ao teste do bafômetro. Ao todo, foram realizadas 52 operações da Direção Segura no município.

A Polícia Militar também apresentou um painel sobre responsabilidade individual no trânsito, com a mensagem central de que "a maioria dos sinistros é causada por atitudes imprudentes e evitáveis" e que "nenhuma pressa justifica colocar sua vida e a vida do próximo em risco."