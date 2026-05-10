O trânsito de Franca voltou ao centro do debate público nesta quarta-feira, 6, durante audiência realizada na Câmara Municipal dentro da programação do Maio Amarelo 2026. Dados apresentados pelas autoridades revelaram um cenário preocupante: somente em operações da Polícia Militar, foram registradas 4.474 autuações por uso de celular ao volante e 2.281 por excesso de velocidade em período recente.
O cenário nas ruas
Os números apresentados pelo Capitão PM Marcel Pereira durante a audiência revelam o tamanho do desafio. A Polícia Militar contabilizou, desde o início do ano, período analisado, 4.474 autuações por uso de celular, 2.281 por excesso de velocidade, 968 por avanço de sinal vermelho, 442 por desrespeito ao sinal de "pare", 56 por empinar motocicleta, 46 casos de condução sob influência de álcool e 432 recusas ao teste do bafômetro. Ao todo, foram realizadas 52 operações da Direção Segura no município.
A Polícia Militar também apresentou um painel sobre responsabilidade individual no trânsito, com a mensagem central de que "a maioria dos sinistros é causada por atitudes imprudentes e evitáveis" e que "nenhuma pressa justifica colocar sua vida e a vida do próximo em risco."
A Capitã Sandra, representando o Corpo de Bombeiros de Franca, destacou que o que falta aos motoristas de Franca é obediência às normas de trânsito. "Eu tenho certeza que ninguém sai de casa com o pensamento de matar alguém, mas por falta de respeito no trânsito, acaba com uma família, o veículo vira uma arma", destacou.
Integração entre órgãos como estratégia
Um dos eixos da audiência foi a proposta de integração entre órgãos para aumentar a eficiência das ações de segurança viária. O modelo apresentado envolve cinco frentes: Polícia Militar, órgãos de trânsito, engenharia de tráfego, educação e sociedade. A lógica, segundo os materiais exibidos pelo Capitão, é de que "juntos, somos mais eficientes" - com decisões mais rápidas, atuação integrada e resultados compartilhados, como menos infrações, menos sinistros e mais vidas salvas.
O que a Prefeitura tem feito
A Secretaria Municipal de Segurança apresentou dados da infraestrutura viária. Em 2025, foram realizadas 35 instalações de lombadas, 4 faixas elevadas para pedestres, 1 instalação de conjunto semafórico, 1 semáforo para pedestres, 2.589 placas instaladas ou substituídas e 131.112 m² de sinalização horizontal implantada ou revitalizada, além da revitalização de 34 bairros.
No acumulado de janeiro a abril de 2026, os números seguem: 20.431 m² de sinalização horizontal, 114 novas placas, 94 placas substituídas, 64 prismas de concreto instalados e revitalização em 4 bairros - Nosso Lar, São Vicente, Parque dos Pinhais e Jardim Milena.
"Observando os acidentes fatais que aconteceram em Franca, nós observamos que não há uma concentração, sendo assim, a culpa não é fiscalização, pavimentação, o problema é comportamental, falta de respeito e desrespeito com as normas de trânsito", disse o Major Osvaldo de Oliveira Jr, Secretário de Segurança de Franca.
Maio Amarelo em ação
O Major Osvaldo também detalhou as ações do Maio Amarelo 2026 já em andamento. Uma delas chama atenção pela abordagem: uma encenação na praça central da cidade reconstitui um acidente fatal causado por motorista embriagado, com o objetivo de impactar visualmente os passantes. O cenário ficou na Unifran de 2 a 11 de maio e se transfere para um shopping até o dia 17.
A programação ainda inclui 4 palestras e 26 palestras em escolas em parceria com a Polícia Militar, além de uma ação preventiva com uso de etilômetro em bares no dia 14 de maio e distribuição de panfletos em 29 de maio.
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