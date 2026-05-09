Franca encerrou abril de 2026 com um período de 20 dias consecutivos sem chuva e iniciou maio mantendo o cenário de estiagem. Nos primeiros oito dias do mês, não houve registro de precipitação significativa, segundo dados compilados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.
O último volume registrado ocorreu no dia 8 de abril, com apenas 1 milímetro de chuva. No dia anterior, foram contabilizados 18 milímetros. Ao todo, o município acumulou 60,9 milímetros durante abril, volume 22% abaixo da média climatológica esperada para o período, que é de 77,7 milímetros.
As chuvas ficaram concentradas na primeira semana do mês. O dia 5 de abril foi o mais chuvoso, com 34,9 milímetros registrados. Também houve precipitações no dia 1º, com 7 milímetros, no dia 7, com 18 milímetros, e no dia 8, com apenas 1 milímetro. Depois disso, a cidade entrou em um longo período de tempo seco.
Além da baixa umidade, o mês foi marcado por forte amplitude térmica. As temperaturas mínimas ficaram em média em 18,4°C, enquanto as máximas ultrapassaram os 30°C em pelo menos três dias. O cenário é típico de períodos secos, com predomínio de céu aberto e maior evaporação da umidade.
O aumento da estiagem já reflete diretamente no número de incêndios registrados no município. Entre janeiro e abril deste ano, o Corpo de Bombeiros contabilizou 39 ocorrências de incêndios em áreas urbanas e de vegetação em Franca. No mesmo período de 2025, haviam sido registrados apenas nove casos.
As autoridades demonstram preocupação principalmente com queimadas provocadas de forma criminosa ou irregular, favorecidas pelo tempo seco e pela vegetação mais vulnerável.
Previsão do tempo
No sábado, 9, o tempo será de sol, muitas nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 17°C e 29°C, com umidade em torno de 74%.
Já no domingo, 10, há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. A máxima prevista é de 24°C, com estimativa de 0,5 milímetro de precipitação.
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