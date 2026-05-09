Franca encerrou abril de 2026 com um período de 20 dias consecutivos sem chuva e iniciou maio mantendo o cenário de estiagem. Nos primeiros oito dias do mês, não houve registro de precipitação significativa, segundo dados compilados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

O último volume registrado ocorreu no dia 8 de abril, com apenas 1 milímetro de chuva. No dia anterior, foram contabilizados 18 milímetros. Ao todo, o município acumulou 60,9 milímetros durante abril, volume 22% abaixo da média climatológica esperada para o período, que é de 77,7 milímetros.

As chuvas ficaram concentradas na primeira semana do mês. O dia 5 de abril foi o mais chuvoso, com 34,9 milímetros registrados. Também houve precipitações no dia 1º, com 7 milímetros, no dia 7, com 18 milímetros, e no dia 8, com apenas 1 milímetro. Depois disso, a cidade entrou em um longo período de tempo seco.