O STJ (Superior Tribunal de Justiça) anulou nessa quinta-feira, 8, a decisão do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que havia determinado a prisão preventiva de todos os réus investigados em um processo que apura organização criminosa, usura/agiotagem e lavagem de capitais em Franca.

O caso analisado pelo STJ teve como foco o habeas corpus apresentado em favor de Thiago Giacomini Cravo. Ao julgar o pedido, o ministro Ribeiro Dantas entendeu que o TJSP não apresentou fundamentação concreta e individualizada para justificar a prisão de cada acusado.

Com a decisão, foi restabelecido o entendimento do juízo de 1º grau, que já havia colocado Thiago em liberdade mediante medidas cautelares diversas da prisão. Os efeitos do habeas corpus também foram estendidos aos demais réus atingidos pela medida cautelar determinada pelo Tribunal paulista.

Fundamentação questionada