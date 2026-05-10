A Defensoria Pública do Estado de São Paulo realizou 11.785 atendimentos a mulheres na região de Franca entre 2024 e abril de 2026. O número faz parte do balanço estadual divulgado pela instituição no mês em que é celebrado o Dia das Mães e evidencia a atuação voltada à proteção jurídica e ao atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Em todo o estado, a Defensoria contabilizou 1.076.510 atendimentos ao público feminino no período. As principais demandas estiveram relacionadas às áreas de Família e Sucessões, que somaram 703.677 atendimentos.

Na sequência aparecem casos da área cível, com 169.680 atendimentos, além de questões criminais, infância e juventude e situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, que ultrapassaram 22 mil atendimentos nas áreas cível e criminal.

Demandas ligadas à maternidade