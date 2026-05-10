A Defensoria Pública do Estado de São Paulo realizou 11.785 atendimentos a mulheres na região de Franca entre 2024 e abril de 2026. O número faz parte do balanço estadual divulgado pela instituição no mês em que é celebrado o Dia das Mães e evidencia a atuação voltada à proteção jurídica e ao atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Em todo o estado, a Defensoria contabilizou 1.076.510 atendimentos ao público feminino no período. As principais demandas estiveram relacionadas às áreas de Família e Sucessões, que somaram 703.677 atendimentos.
Na sequência aparecem casos da área cível, com 169.680 atendimentos, além de questões criminais, infância e juventude e situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, que ultrapassaram 22 mil atendimentos nas áreas cível e criminal.
Demandas ligadas à maternidade
Segundo a Defensoria, muitas mulheres procuram atendimento em situações relacionadas à maternidade, guarda de filhos, pensão alimentícia, moradia, violência doméstica e acesso a políticas públicas.
A instituição afirma que o acesso à orientação jurídica e à informação contribui para ampliar a proteção social e garantir direitos básicos às mulheres.
A Defensora Pública-Geral do Estado de São Paulo, Luciana Jordão, destacou a importância do acolhimento oferecido pela instituição.
“Neste Dia das Mães, a Defensoria Pública destaca a importância de garantir às mulheres atendimento humanizado, acesso à informação e proteção integral de direitos. As mulheres representam grande parte do público atendido pela instituição, especialmente mães que chegam à Defensoria em contextos de extrema vulnerabilidade”, afirmou.
Atendimento remoto e atuação especializada
A Defensoria também destacou a atuação da assistente virtual Júlia, ferramenta digital que funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana. O sistema permite o agendamento de atendimentos urgentes em até 48 horas, buscando facilitar o acesso aos serviços sem necessidade de deslocamento imediato.
Além do atendimento remoto, a instituição atua de forma especializada em casos de violência doméstica e familiar, inclusive na Casa da Mulher Brasileira, além de promover ações de educação em direitos e fortalecimento da rede de proteção às mulheres.
Atualmente, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo conta com 448 defensoras públicas, 782 servidoras e 3.150 estagiárias em atuação em diferentes regiões do estado.
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