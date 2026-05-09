O CCI (Centro de Convivência Infantil) Sagrada Família abriu processo seletivo para a contratação de um auxiliar de educação infantil em Franca.

De acordo com o edital 005/2026, podem participar candidatos com Licenciatura em Pedagogia completa, estudantes do último ano do curso ou universitários que já tenham concluído ao menos 50% da graduação.

As inscrições devem ser feitas até 12 de maio. Os interessados podem entregar o currículo presencialmente na sede da instituição, localizada na rua Alípio Resende de Araújo, 1.255, no Jardim Aeroporto II, ou encaminhar o documento para o e-mail ccisagrada@gmail.com.