A ONG Acolhendo e Cuidando promove neste sábado, 9, uma palestra sobre saúde da mulher na Câmara Municipal de Franca, em comemoração ao Dia das Mães. O evento é gratuito e voltado ao público feminino.

A programação começa às 15h e contará com uma palestra sobre prevenção e cuidados com a saúde da mulher. Na sequência, serão realizadas dinâmicas interativas voltadas ao acolhimento, troca de experiências e aprendizado entre as participantes.

Segundo a organização, a iniciativa surgiu com o objetivo de oferecer um espaço de reflexão, apoio e valorização das mulheres em diferentes papéis da sociedade.