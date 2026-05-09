A ONG Acolhendo e Cuidando promove neste sábado, 9, uma palestra sobre saúde da mulher na Câmara Municipal de Franca, em comemoração ao Dia das Mães. O evento é gratuito e voltado ao público feminino.
A programação começa às 15h e contará com uma palestra sobre prevenção e cuidados com a saúde da mulher. Na sequência, serão realizadas dinâmicas interativas voltadas ao acolhimento, troca de experiências e aprendizado entre as participantes.
Segundo a organização, a iniciativa surgiu com o objetivo de oferecer um espaço de reflexão, apoio e valorização das mulheres em diferentes papéis da sociedade.
“A ideia do evento veio do desejo de proporcionar um dia aberto de reflexão, apoio e acolhimento para todas as mulheres. Mulheres que cumprem papéis como mães, filhas, trabalhadoras e tantos outros dentro da sociedade”, informou a ONG.
O encontro também terá momentos de descontração, sessão de musicoterapia voltada ao relaxamento e acolhimento emocional, além de café da tarde e sorteio de brindes.
“Não é à toa que nossa ONG chama Acolhendo e Cuidando, porque juntas percebemos como somos importantes, fortes e merecedoras de um espaço de visibilidade e escuta. Teremos como atrações musicoterapia, sorteios de brindes, uma palestra fantástica, dinâmicas e um delicioso café da tarde”, destacou a organização.
O evento será realizado no plenário da Câmara Municipal de Franca, localizada na rua da Câmara, 1, no Parque das Águas.
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