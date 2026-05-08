O Sesi Franca enfrenta o Mogi nesta sexta-feira, 8, às 20h45, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pela segunda partida do playoff das quartas de final do NBB 2025/26.

O time mogiano, comandado por Fernando Penna, venceu o primeiro confronto em Franca e abriu 1 a 0 na série melhor de cinco. Agora, o Mogi terá a chance de jogar os jogos 2 e 3 em casa. O terceiro duelo será neste domingo, 10, às 11h.

Após o tropeço em casa, a equipe francana, comandada por Helinho Garcia, precisa de pelo menos um resultado positivo na casa do adversário para levar a série de volta para Franca. As datas reservadas para os jogos 4 e 5, no ginásio Pedrocão, são 13 e 15 de maio.