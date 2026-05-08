O Sesi Franca enfrenta o Mogi nesta sexta-feira, 8, às 20h45, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pela segunda partida do playoff das quartas de final do NBB 2025/26.
O time mogiano, comandado por Fernando Penna, venceu o primeiro confronto em Franca e abriu 1 a 0 na série melhor de cinco. Agora, o Mogi terá a chance de jogar os jogos 2 e 3 em casa. O terceiro duelo será neste domingo, 10, às 11h.
Após o tropeço em casa, a equipe francana, comandada por Helinho Garcia, precisa de pelo menos um resultado positivo na casa do adversário para levar a série de volta para Franca. As datas reservadas para os jogos 4 e 5, no ginásio Pedrocão, são 13 e 15 de maio.
Helinho destacou que o primeiro jogo foi equilibrado, mas o Sesi Franca não conseguiu manter a vantagem construída no primeiro tempo e sofreu a virada na etapa final. “Vamos buscar nossa primeira vitória na série e, consequentemente, dar um passo rumo à conquista da vaga nas semifinais”, disse o técnico.
O ala/armador Georginho, destaque do Sesi Franca no jogo 1 com 35 pontos, ressaltou a importância de entrar concentrado e com a defesa mais consistente para igualar a série nesta sexta. “A gente precisa diminuir a pontuação deles. Não podemos deixar a qualidade deles sobressair e nossa intensidade também tem que ser mais alta”, afirmou.
O vencedor do confronto entre Franca e Mogi enfrentará Flamengo ou Brasília, que venceu o primeiro duelo. As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Nos outros confrontos, Minas e Corinthians empatam a série em 1 a 1, enquanto o Pinheiros já abre 2 a 0 sobre o Paulistano.
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