Todo dia, dezenas de trabalhadores percorrem as ruas de Franca recolhendo o lixo produzido pela cidade. O que muita gente não vê — e não imagina — é o risco que um simples descarte errado pode representar para essas pessoas.

O descarte incorreto de resíduos perfurocortantes ainda representa um risco silencioso dentro da rotina da coleta urbana. Materiais como agulhas, seringas, vidros, lâminas e porcelanas quebradas, quando colocados de forma inadequada junto ao lixo comum, podem provocar acidentes graves.

Quando jogados soltos no lixo comum, eles se tornam uma ameaça real: causam ferimentos graves e podem transmitir vírus e bactérias para os coletores e profissionais de limpeza urbana que manipulam esses resíduos diariamente.

Em Franca, os serviços de coleta domiciliar e limpeza urbana são realizados pela concessionária Sempre Franca, que diariamente percorre os bairros garantindo o funcionamento regular do sistema. No entanto, mesmo com equipamentos de proteção, os trabalhadores ficam vulneráveis quando resíduos perfurocortantes são descartados soltos em sacos de lixo comuns.

A boa notícia? A solução está nas suas mãos.

A Sempre Franca orienta a população sobre como agir de forma correta e segura:

Nunca descarte perfurocortantes soltos no lixo comum

Use recipientes rígidos — garrafas PET ou caixas resistentes funcionam bem

Mantenha o recipiente sempre fechado e identificado como perfurocortante

Leve seringas e lâminas a unidades de saúde ou pontos de entrega autorizados

A orientação é que a prevenção comece dentro de casa, com atitudes simples que ajudam a tornar o serviço mais seguro para todos. Esses cuidados simples fazem uma diferença enorme para quem trabalha na linha de frente da coleta — e para toda a cidade.

A Sempre Franca reforça que o descarte correto é uma responsabilidade compartilhada entre população e poder público. Pequenas atitudes fazem diferença direta na proteção dos coletores e profissionais da limpeza urbana, além de contribuírem para uma cidade mais segura e organizada.

Mais do que uma questão de limpeza, o descarte adequado de resíduos perfurocortantes é um gesto de respeito com os trabalhadores que atuam diariamente para cuidar da cidade e da saúde da população.