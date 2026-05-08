A Polícia Militar Ambiental apreendeu armas de fogo, munições e carne de animal silvestre durante uma operação realizada nessa quinta-feira, 7, na zona rural de Orlândia. A ação ocorreu após denúncias de caça ilegal em uma propriedade rural do município. O morador foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão da Polícia Judiciária de São Joaquim da Barra.
Durante a fiscalização, equipes do Gepaar fizeram contato com o proprietário do imóvel, que autorizou a entrada dos policiais na residência.
Nas buscas, os agentes localizaram duas armas de fogo sem registro: um rifle calibre .22 com 26 munições intactas e uma espingarda calibre .28 acompanhada de nove munições intactas e 67 cartuchos deflagrados do mesmo calibre.
Além das armas, também foram encontrados materiais utilizados para recarga de munições, entre eles pólvora, espoletas e chumbo.
Carne de cotia em congelador
Durante a vistoria na residência, os policiais encontraram no congelador carne de um animal silvestre da espécie cotia.
Segundo a Polícia Ambiental, o proprietário assumiu a posse das armas e confessou ter abatido o animal e armazenado a carne no imóvel. Ele também informou que os armamentos não possuíam registro.
Todo o material apreendido, incluindo armas, munições, itens de recarga e a carne de caça, foi encaminhado à Polícia Judiciária.
Infração ambiental
A Polícia Militar Ambiental informou que foi lavrado um Auto de Infração Ambiental por manter em depósito espécime da fauna silvestre nativa.
Ainda de acordo com a corporação, o investigado não possuía antecedentes criminais.
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