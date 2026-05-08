A Polícia Militar Ambiental apreendeu armas de fogo, munições e carne de animal silvestre durante uma operação realizada nessa quinta-feira, 7, na zona rural de Orlândia. A ação ocorreu após denúncias de caça ilegal em uma propriedade rural do município. O morador foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão da Polícia Judiciária de São Joaquim da Barra.

Durante a fiscalização, equipes do Gepaar fizeram contato com o proprietário do imóvel, que autorizou a entrada dos policiais na residência.

Nas buscas, os agentes localizaram duas armas de fogo sem registro: um rifle calibre .22 com 26 munições intactas e uma espingarda calibre .28 acompanhada de nove munições intactas e 67 cartuchos deflagrados do mesmo calibre.