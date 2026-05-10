O homem acusado de atear fogo na ex-companheira em Franca foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime fechado após julgamento realizado na quinta-feira, 7, no Fórum da cidade. O júri popular, no entanto, desclassificou a acusação de tentativa de feminicídio e condenou Francisnei Suave, de 46 anos, por lesão corporal gravíssima.
O julgamento durou menos de três horas. Após a sentença, o réu retornou para a Penitenciária de Franca, onde já estava preso há pouco mais de um ano. Esse período será abatido da pena, o que pode acelerar eventual progressão para o regime semiaberto.
O Ministério Público ainda não informou se irá recorrer da decisão que afastou a acusação de tentativa de feminicídio.
Crime teve grande repercussão
O caso aconteceu em dezembro de 2024, na região Norte de Franca, e ganhou repercussão após câmeras de segurança registrarem o momento em que Samara Elias, de 28 anos, discutia com o ex-companheiro na rua.
As imagens mostraram o momento em que Francisnei joga fogo contra a vítima. Em chamas, Samara tenta correr, enquanto o agressor aparece perseguindo a mulher e tentando apagar o incêndio. Um segundo homem surge logo depois para ajudar no socorro.
Após o ataque, Francisnei permaneceu foragido por cerca de três meses até ser localizado e preso pela polícia.
Vítima ficou dois meses internada
Samara sofreu queimaduras em aproximadamente 40% do corpo e ficou internada por dois meses. Além das sequelas físicas, ela também precisou de acompanhamento psicológico para retomar a rotina e cuidar dos três filhos.
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