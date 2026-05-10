O homem acusado de atear fogo na ex-companheira em Franca foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime fechado após julgamento realizado na quinta-feira, 7, no Fórum da cidade. O júri popular, no entanto, desclassificou a acusação de tentativa de feminicídio e condenou Francisnei Suave, de 46 anos, por lesão corporal gravíssima.

O julgamento durou menos de três horas. Após a sentença, o réu retornou para a Penitenciária de Franca, onde já estava preso há pouco mais de um ano. Esse período será abatido da pena, o que pode acelerar eventual progressão para o regime semiaberto.

O Ministério Público ainda não informou se irá recorrer da decisão que afastou a acusação de tentativa de feminicídio.

Crime teve grande repercussão