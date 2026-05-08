O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou na manhã dessa quinta-feira, 7, um simulado de acidente de trânsito no Residencial Arizona, na região Oeste de Franca. A ação reproduziu uma colisão entre carro e moto e marcou a abertura da Semana de Treinamentos em Trauma, promovida pelo Núcleo de Educação em Urgências.

O treinamento ocorreu no cruzamento da avenida Ivan Calil com a rua Lívia Cristina Hernandes e contou com a atuação de equipes da USB (Unidade de Suporte Básico). A Guarda Civil Municipal também participou da operação, realizando a interdição da via e a organização do trânsito durante a atividade.

Treinamento para situações reais

Segundo o Samu, o simulado foi planejado com foco em ocorrências de alta incidência registradas no município. O objetivo é reforçar a preparação das equipes para atendimentos de emergência realizados diariamente.