O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou na manhã dessa quinta-feira, 7, um simulado de acidente de trânsito no Residencial Arizona, na região Oeste de Franca. A ação reproduziu uma colisão entre carro e moto e marcou a abertura da Semana de Treinamentos em Trauma, promovida pelo Núcleo de Educação em Urgências.
O treinamento ocorreu no cruzamento da avenida Ivan Calil com a rua Lívia Cristina Hernandes e contou com a atuação de equipes da USB (Unidade de Suporte Básico). A Guarda Civil Municipal também participou da operação, realizando a interdição da via e a organização do trânsito durante a atividade.
Treinamento para situações reais
Segundo o Samu, o simulado foi planejado com foco em ocorrências de alta incidência registradas no município. O objetivo é reforçar a preparação das equipes para atendimentos de emergência realizados diariamente.
Durante a atividade, os profissionais executaram os primeiros procedimentos de socorro e encaminharam a “vítima” até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. O atendimento foi finalizado na Sala Vermelha, destinada a pacientes em estado grave.
Integração entre os serviços
De acordo com a organização, a iniciativa busca aperfeiçoar os protocolos de atendimento, ampliar a segurança institucional e fortalecer a atuação integrada entre os serviços de emergência.
Ainda conforme os organizadores, o treinamento também tem como finalidade preservar a integridade dos profissionais envolvidos nas ocorrências e da população atendida.
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