Franca recebe nesta terça-feira, 12, a décima edição do Dia de Oportunidade, mutirão de empregos promovido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. O evento será realizado a partir das 9h, na Unidade II do Uni-Facef, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no bairro São José, com oferta de 120 vagas de trabalho em diferentes setores.

Para participar, os candidatos devem apresentar currículo atualizado, impresso ou em PDF no celular, além de documentos pessoais.

As oportunidades contemplam áreas como alimentação, metalurgia, logística, serviços, saúde, atendimento em restaurante e curtume. Entre as funções disponíveis estão auxiliar de montagem de produção, pintura, auxiliar de logística e atendente.

Vagas para diferentes perfis