Franca recebe nesta terça-feira, 12, a décima edição do Dia de Oportunidade, mutirão de empregos promovido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. O evento será realizado a partir das 9h, na Unidade II do Uni-Facef, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2.400, no bairro São José, com oferta de 120 vagas de trabalho em diferentes setores.
Para participar, os candidatos devem apresentar currículo atualizado, impresso ou em PDF no celular, além de documentos pessoais.
As oportunidades contemplam áreas como alimentação, metalurgia, logística, serviços, saúde, atendimento em restaurante e curtume. Entre as funções disponíveis estão auxiliar de montagem de produção, pintura, auxiliar de logística e atendente.
Vagas para diferentes perfis
O mutirão também terá vagas voltadas para jovem aprendiz, primeiro emprego, pessoas acima de 50 anos, candidatos em recolocação profissional e pessoas com deficiência (PCDs).
A proposta do evento é concentrar empresas contratantes e candidatos em um único local, facilitando o acesso aos processos seletivos e ampliando as chances de contratação.
Programa mantém vagas durante o ano
Além do mutirão, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento mantém o programa Emprega Franca, com oportunidades atualizadas diariamente no site da Prefeitura.
O atendimento presencial funciona em prédio anexo ao Terminal Rodoviário, no Residencial Baldassari, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3723-5444, WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
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