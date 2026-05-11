11 de maio de 2026
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CONSCIENTIZAÇÃO

Maio Amarelo leva ações de trânsito às escolas de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Ações do Maio Amarelo promovidas pela Prefeitura de Franca
Ações do Maio Amarelo promovidas pela Prefeitura de Franca

Franca entrou oficialmente na programação do Maio Amarelo 2026 nesta quinta-feira, 7, com uma série de ações voltadas à conscientização sobre segurança no trânsito. A campanha, promovida nacionalmente, reúne Prefeitura, Polícia Militar e Detran em atividades educativas que seguem até o fim de junho.

O lançamento ocorreu na Emeb "Prof. Aldo Prata," no bairro City Petrópolis, com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), da secretária de Educação, Márcia Gatti, e do secretário de Segurança, Osvaldo de Oliveira Júnior. Alunos do terceiro ano participaram de palestras realizadas nos períodos da manhã e da tarde. A mesma programação também foi realizada na Emeb "Prof. Florestan Fernandes", no Jardim Vera Cruz.

Exposição chama atenção no centro

A abertura pública da campanha aconteceu no sábado anterior, na praça central de Franca, com uma exposição de veículos envolvidos em acidentes fatais. A proposta foi utilizar o impacto visual para conscientizar motoristas e pedestres sobre os riscos no trânsito.

Durante a ação, equipes distribuíram folhetos educativos e as chamadas “mãozinhas”, utilizadas para reforçar a preferência do pedestre nas faixas de travessia.

A exposição segue aberta para visitação até domingo na Universidade de Franca e será transferida no dia 11 para o Franca Shopping.

Escolas terão ações até junho

Dentro das escolas municipais, professores de Educação Física passaram a distribuir talões de advertência educativos com orientações sobre trânsito aos alunos. A estratégia busca inserir o tema no cotidiano escolar.

A programação inclui palestras em escolas municipais até o dia 25 de junho.

Confira a programação

  • Dia 14/5 – 8 e 14 horas – Escolas Mitermair Alves Barbosa, no Jardim Vera Cruz e Sueli Contini Marques, no Jardim Tropical;
  • Dia 21/5 – Escola Dorotea Paulino Ferro, Jardim. Paulo Archetti e  Rita de Cássia Calixto Xavier, no Jardim Pulicano;
  • Dia 28/5 - Escola Frei Lauro de Carvalho Borges, no Jardim do Éden e  Rubens Zumstein, o Jardim Piratininga;
  • Dia 11/6 – Escola Christianne Dezuani Dias de Oliveira, na Vila Real e  Vanda Thereza de Senne Badaró, no Recanto Elimar 2;
  • Dia 18/6 - Escola Maria Antônia Stevanato Reis, no Jardim Paraty  e  Paulo Freire, no Jardim Aviação;
  • Dia 25/6 – Escola Nair Martins Rocha, na Vila Santos Dumont  e José Mário Faleiros, no Jardim Aeroporto 3.

Ações em bares e no Sesc

Além das atividades nas escolas, a campanha também prevê ações em bares e estabelecimentos comerciais, com apoio da Polícia Militar e do Detran, voltadas ao combate da mistura entre álcool e direção.

O encerramento da programação está previsto para 29 de maio, no Sesc, com distribuição de panfletos, kits informativos e atendimento ao público.

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