Franca entrou oficialmente na programação do Maio Amarelo 2026 nesta quinta-feira, 7, com uma série de ações voltadas à conscientização sobre segurança no trânsito. A campanha, promovida nacionalmente, reúne Prefeitura, Polícia Militar e Detran em atividades educativas que seguem até o fim de junho.
O lançamento ocorreu na Emeb "Prof. Aldo Prata," no bairro City Petrópolis, com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), da secretária de Educação, Márcia Gatti, e do secretário de Segurança, Osvaldo de Oliveira Júnior. Alunos do terceiro ano participaram de palestras realizadas nos períodos da manhã e da tarde. A mesma programação também foi realizada na Emeb "Prof. Florestan Fernandes", no Jardim Vera Cruz.
Exposição chama atenção no centro
A abertura pública da campanha aconteceu no sábado anterior, na praça central de Franca, com uma exposição de veículos envolvidos em acidentes fatais. A proposta foi utilizar o impacto visual para conscientizar motoristas e pedestres sobre os riscos no trânsito.
Durante a ação, equipes distribuíram folhetos educativos e as chamadas “mãozinhas”, utilizadas para reforçar a preferência do pedestre nas faixas de travessia.
A exposição segue aberta para visitação até domingo na Universidade de Franca e será transferida no dia 11 para o Franca Shopping.
Escolas terão ações até junho
Dentro das escolas municipais, professores de Educação Física passaram a distribuir talões de advertência educativos com orientações sobre trânsito aos alunos. A estratégia busca inserir o tema no cotidiano escolar.
A programação inclui palestras em escolas municipais até o dia 25 de junho.
Confira a programação
- Dia 14/5 – 8 e 14 horas – Escolas Mitermair Alves Barbosa, no Jardim Vera Cruz e Sueli Contini Marques, no Jardim Tropical;
- Dia 21/5 – Escola Dorotea Paulino Ferro, Jardim. Paulo Archetti e Rita de Cássia Calixto Xavier, no Jardim Pulicano;
- Dia 28/5 - Escola Frei Lauro de Carvalho Borges, no Jardim do Éden e Rubens Zumstein, o Jardim Piratininga;
- Dia 11/6 – Escola Christianne Dezuani Dias de Oliveira, na Vila Real e Vanda Thereza de Senne Badaró, no Recanto Elimar 2;
- Dia 18/6 - Escola Maria Antônia Stevanato Reis, no Jardim Paraty e Paulo Freire, no Jardim Aviação;
- Dia 25/6 – Escola Nair Martins Rocha, na Vila Santos Dumont e José Mário Faleiros, no Jardim Aeroporto 3.
Ações em bares e no Sesc
Além das atividades nas escolas, a campanha também prevê ações em bares e estabelecimentos comerciais, com apoio da Polícia Militar e do Detran, voltadas ao combate da mistura entre álcool e direção.
O encerramento da programação está previsto para 29 de maio, no Sesc, com distribuição de panfletos, kits informativos e atendimento ao público.
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