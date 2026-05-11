Franca entrou oficialmente na programação do Maio Amarelo 2026 nesta quinta-feira, 7, com uma série de ações voltadas à conscientização sobre segurança no trânsito. A campanha, promovida nacionalmente, reúne Prefeitura, Polícia Militar e Detran em atividades educativas que seguem até o fim de junho.

O lançamento ocorreu na Emeb "Prof. Aldo Prata," no bairro City Petrópolis, com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), da secretária de Educação, Márcia Gatti, e do secretário de Segurança, Osvaldo de Oliveira Júnior. Alunos do terceiro ano participaram de palestras realizadas nos períodos da manhã e da tarde. A mesma programação também foi realizada na Emeb "Prof. Florestan Fernandes", no Jardim Vera Cruz.

Exposição chama atenção no centro

A abertura pública da campanha aconteceu no sábado anterior, na praça central de Franca, com uma exposição de veículos envolvidos em acidentes fatais. A proposta foi utilizar o impacto visual para conscientizar motoristas e pedestres sobre os riscos no trânsito.