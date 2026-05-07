A 55ª edição da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) será realizada entre os dias 14 e 24 de maio, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, sem shows artísticos pelo segundo ano consecutivo. A programação será voltada exclusivamente ao setor agropecuário, com exposições, julgamentos, provas equestres, feira de produtores e palestras.
A Prefeitura chegou a abrir processos licitatórios para contratação de empresas responsáveis pelos shows e camarotes, mas as três tentativas não tiveram empresas interessadas ou definidas.
Em 2024, a festa também ocorreu sem atrações musicais após problemas no processo de contratação.
Maior exposição regional de Nelore
Entre os destaques deste ano está a participação de Franca no Expoinel Paulista, circuito obrigatório da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil para expositores do Estado de São Paulo.
Segundo a Prefeitura, a cidade receberá cerca de 320 animais de elite vindos de mais de 16 estados brasileiros, além de exemplares da Bolívia e do Paraguai.
A expectativa é de que seja a maior exposição da raça Nelore já realizada na região.
Também estão previstos julgamentos das raças Nelore, Mangalarga Paulista e Mangalarga Marchador, além de exposição de gado Jersey.
Programação técnica e provas
As atividades do Mangalarga Paulista acontecem entre os dias 14 e 16 de maio, das 8h às 12h e das 13h às 18h, na pista central do parque.
Os animais da raça Nelore passam pela pesagem no dia 13, das 7h às 15h, no Pavilhão 4. Os julgamentos ocorrem entre os dias 14 e 16, nos períodos da manhã e tarde.
Já o Mangalarga Marchador terá programação entre os dias 21 e 23.
A Expoagro também contará com provas equestres. Nos dias 15 e 16 será disputado o Team Penning. No dia 23 ocorre o Ranch Sorting e, no dia 24, a prova dos Três Tambores.
Feira do Produtor retorna
Outra atração será a retomada da Feira do Produtor, instalada no espaço do antigo restaurante do parque, em parceria com o Sebrae e o Shopping do Agricultor.
O espaço funcionará de 14 a 24 de maio, das 10h às 19h, reunindo cafés, doces artesanais, queijos, mel, artesanato, cogumelos, coalhada, bucha vegetal e comidas típicas.
O ambiente também contará com apresentações musicais ao vivo do projeto “Música em Todos os Cantos”, realizado pela Secretaria de Esporte e Cultura e pela Sociedade Esportiva Franca.
ExpoCães encerra evento
Encerrando a programação, no dia 24 de maio será realizada a ExpoCães, com apresentações de cães adestrados da PM (Polícia Militar) do Estado de São Paulo.
Durante o evento, a população poderá doar ração, que será destinada a grupos e protetores independentes de cães e gatos de Franca.
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