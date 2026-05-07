A 55ª edição da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) será realizada entre os dias 14 e 24 de maio, no Parque de Exposições “Fernando Costa”, sem shows artísticos pelo segundo ano consecutivo. A programação será voltada exclusivamente ao setor agropecuário, com exposições, julgamentos, provas equestres, feira de produtores e palestras.

A Prefeitura chegou a abrir processos licitatórios para contratação de empresas responsáveis pelos shows e camarotes, mas as três tentativas não tiveram empresas interessadas ou definidas.

Em 2024, a festa também ocorreu sem atrações musicais após problemas no processo de contratação.

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