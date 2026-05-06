Policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca participaram, nesta quarta-feira, 6, de uma operação da Polícia Civil com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, que resultou na prisão de ao menos quatro advogados suspeitos de fraudes judiciais e financeiras em Ribeirão Preto, a cerca de 90 quilômetros de Franca.

Mandados em três cidades

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão nas cidades de Ribeirão Preto, Igarapava e Sertãozinho.

A ação integra a segunda fase da Operação Têmis, que investiga um esquema responsável por prejuízos estimados em R$ 100 milhões a instituições bancárias.