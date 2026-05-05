A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 5, a segunda fase da Operação Luxemburgo, com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas realizado por meio de encomendas postais enviadas pelos Correios. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Franca.
A ação ocorreu nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, onde foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. A Polícia Federal ainda não divulgou se mandados teriam sido cumpridos em Franca.
Segundo a PF, as investigações apontaram que os envolvidos utilizavam o serviço postal para enviar substâncias ilícitas ao exterior de forma dissimulada. Entre os produtos identificados, estão tetracaína, cafeína e fluoxetina, que eram ocultadas em mercadorias comercializadas como chás emagrecedores e suplementos alimentares do tipo “detox”.
Ainda de acordo com a corporação, as encomendas tinham como destino o país de Luxemburgo, na Europa, o que caracteriza o tráfico internacional.
Durante o cumprimento das medidas judiciais, diversos produtos foram apreendidos e serão submetidos à análise pericial, que deve auxiliar no aprofundamento das investigações.
A Polícia Federal informou que os trabalhos continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema e ampliar a apuração sobre a atuação do grupo criminoso.
A operação é conduzida pela Polícia Federal em Ribeirão Preto, responsável pela investigação.
Em dezembro do ano passado, a PF realizou em Franca a primeira fase da operação.
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