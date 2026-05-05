A Polícia Civil solicitou à Câmara Municipal de Franca esclarecimentos sobre o comportamento do vereador Leandro Patriota (PL) durante visita ao Pronto-Socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”, em 25 de abril. Patriota é acusado de tentar invadir áreas restritas, onde estão internados pacientes em condições delicadas de saúde, de xingar e tentar intimidar enfermeiras e profissionais na unidade.

O caso também é investigado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que prorrogou por 30 dias o prazo para conclusão da investigação contra o parlamentar, que acumula cinco denúncias na Casa. Patriota nega as acusações.

O ofício da Polícia, assinado pela delegada Christina Bueno de Oliveira em 30 de abril, pede que a presidência da Câmara informe quais normas regem a atividade fiscalizatória dos vereadores e se Patriota excedeu esses limites. A resposta deve ser enviada em até 15 dias, sob pena de responsabilidade.