Motoristas devem ficar atentos à interdição total da Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), nesta quarta-feira, 6, por conta da passagem da 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo 2026.
De acordo com a 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, a rodovia terá bloqueio completo nos dois sentidos durante a passagem dos atletas e veículos de apoio. A interdição acontece de forma temporária e acompanha o deslocamento da prova, o que impede a definição de horários exatos em cada ponto. Por ser de pista simples, haverá interdição total em ambos os sentidos durante a passagem para garantir a segurança dos participantes.
A etapa terá largada às 10h, em Barretos, com destino a Franca, passando por Guaíra, Ipuã, Capelinha, São Joaquim da Barra, Guará e São José da Bela Vista. A chegada está prevista para as 13h33, no Poliesportivo de Franca.
Já na quinta-feira, 7, a competição segue com saída de Franca, também às 10h, em direção a Ribeirão Preto, pela Rodovia Cândido Portinari (SP-334). Nesse trecho, o trânsito será controlado com interdições momentâneas ao longo do percurso.
A Volta Ciclística acontece entre os dias 4 e 10 de maio e percorre cerca de 692 quilômetros em seis dias de competição. O evento é de nível internacional e segue normas da União Ciclística Internacional.
A Polícia Rodoviária orienta que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência, utilizem rotas alternativas sempre que possível e redobrem a atenção nos trechos sinalizados, respeitando as orientações das equipes que estarão atuando durante o evento.
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