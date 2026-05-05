Motoristas devem ficar atentos à interdição total da Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), nesta quarta-feira, 6, por conta da passagem da 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo 2026.

De acordo com a 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, a rodovia terá bloqueio completo nos dois sentidos durante a passagem dos atletas e veículos de apoio. A interdição acontece de forma temporária e acompanha o deslocamento da prova, o que impede a definição de horários exatos em cada ponto. Por ser de pista simples, haverá interdição total em ambos os sentidos durante a passagem para garantir a segurança dos participantes.

A etapa terá largada às 10h, em Barretos, com destino a Franca, passando por Guaíra, Ipuã, Capelinha, São Joaquim da Barra, Guará e São José da Bela Vista. A chegada está prevista para as 13h33, no Poliesportivo de Franca.