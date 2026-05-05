A jovem Anna Júlia de Freitas Teixeira, de 19 anos, apresentou melhora em seu quadro de saúde e foi extubada na noite dessa segunda-feira, 5, na Santa Casa de Franca, onde permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após o grave acidente que matou seu pai, Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Franca.

A evolução foi compartilhada nas redes sociais pela vereadora Lindsay Cardoso (PP), amiga próxima da família, que vem acompanhando de perto o estado de saúde da jovem e realizando visitas frequentes. Em uma publicação feita nesta terça-feira, 6, ela relatou detalhes da recuperação e demonstrou esperança na melhora da jovem. “Nossa menina foi extubada e já queria falar de toda maneira. A voz ainda não saiu, mas ela mexe a boca, e dá para entender algumas palavras e frases”, escreveu.

Anna Júlia passou por uma cirurgia na cabeça devido a um traumatismo craniano, procedimento considerado delicado. Apesar disso, segundo o relato, ela já apresenta reações positivas. “A cirurgia que ela fez na cabeça ainda é muito recente, mas ela já fez arte, conseguiu soltar os braços e tirou a sonda de alimentação”, contou.