A jovem Anna Júlia de Freitas Teixeira, de 19 anos, apresentou melhora em seu quadro de saúde e foi extubada na noite dessa segunda-feira, 5, na Santa Casa de Franca, onde permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após o grave acidente que matou seu pai, Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Franca.
A evolução foi compartilhada nas redes sociais pela vereadora Lindsay Cardoso (PP), amiga próxima da família, que vem acompanhando de perto o estado de saúde da jovem e realizando visitas frequentes. Em uma publicação feita nesta terça-feira, 6, ela relatou detalhes da recuperação e demonstrou esperança na melhora da jovem. “Nossa menina foi extubada e já queria falar de toda maneira. A voz ainda não saiu, mas ela mexe a boca, e dá para entender algumas palavras e frases”, escreveu.
Anna Júlia passou por uma cirurgia na cabeça devido a um traumatismo craniano, procedimento considerado delicado. Apesar disso, segundo o relato, ela já apresenta reações positivas. “A cirurgia que ela fez na cabeça ainda é muito recente, mas ela já fez arte, conseguiu soltar os braços e tirou a sonda de alimentação”, contou.
Ainda de acordo com a vereadora, a jovem tem respondido com movimentos e tentativas de comunicação. “Mexe os braços, as pernas, pede para tirar a amarra dos braços porque quer esticar, pede para ir embora e faz sinal com os dedos, querendo que soltem”, relatou.
Mesmo diante da gravidade do quadro, a evolução tem sido vista como um sinal de esperança. “Pela gravidade do acidente, a Júlia já é um milagre e está melhorando a cada dia”, destacou.
A jovem segue internada na UTI e ainda não há previsão de alta. Em nota, a Santa Casa de Misericórdia de Franca informou que a paciente está estável no momento, porém ainda necessita de cuidados intensivos.
O acidente
Anna Júlia foi vítima de um grave acidente registrado na última quarta-feira, 29, no km 27 da rodovia Engenheiro Ronan Rocha, nas proximidades do Keop’s Motel, no sentido Franca a Patrocínio Paulista.
Ela estava na garupa de uma Honda Biz vermelha, conduzida por seu pai, Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, conhecido como “Motocão”. Os dois haviam saído de uma chácara onde moravam, em um dos canis de resgate ligados à vereadora, quando ele levava a filha para o trabalho.
Durante o trajeto, o veículo foi atingido. Com o impacto, Gustavo morreu ainda no local. Anna Júlia foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu e levada à Santa Casa, onde segue internada.
Missa de sétimo dia
A missa de sétimo dia de Gustavo acontece nesta quarta-feira, 6, às 19h, na Igreja Nossa Senhora das Graças, localizada na avenida Major Nicácio, 1.779, no bairro Cidade Nova.
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