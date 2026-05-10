O Governo do Estado de São Paulo encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei que amplia de 5 para 20 dias a licença-paternidade dos servidores estaduais. A proposta foi enviada nesta terça-feira, 5, com pedido de tramitação em regime de urgência.

Atualmente, a licença-paternidade prevista na Constituição Federal é de cinco dias para trabalhadores em geral. Em empresas participantes do Programa Empresa Cidadã, criado pelo Governo Federal, o benefício pode ser ampliado para 20 dias no setor privado. No funcionalismo público federal, a extensão também ocorre por regulamentação específica.

Em São Paulo, os servidores estaduais ainda seguem a regra de cinco dias. Com o novo projeto, o governo paulista pretende equiparar o período ao modelo ampliado já adotado em parte do setor público e privado do país.

Mudanças na licença-maternidade