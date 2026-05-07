Dois acidentes registrados na manhã desta quinta-feira, 7, provocaram congestionamento e lentidão na rodovia Cândido Portinari, em Franca, no sentido Jardim Aeroporto II a Unifran.

O primeiro acidente aconteceu na altura da Coca-Cola. Segundo as informações apuradas no local, um motociclista tentou ultrapassar uma van, que seguia de Patrocínio Paulista para Nuporanga, pelo recuo entre a faixa da esquerda e a mureta de separação das pistas.

Sem espaço suficiente, o jovem de 21 anos bateu a moto na traseira da van e caiu na pista. O motociclista, que pilotava uma Honda Titan vermelha, sofreu fratura na perna e foi socorrido para a Santa Casa de Franca. Segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), ele não possui habilitação.

Nova colisão agravou congestionamento