Dois acidentes registrados na manhã desta quinta-feira, 7, provocaram congestionamento e lentidão na rodovia Cândido Portinari, em Franca, no sentido Jardim Aeroporto II a Unifran.
O primeiro acidente aconteceu na altura da Coca-Cola. Segundo as informações apuradas no local, um motociclista tentou ultrapassar uma van, que seguia de Patrocínio Paulista para Nuporanga, pelo recuo entre a faixa da esquerda e a mureta de separação das pistas.
Sem espaço suficiente, o jovem de 21 anos bateu a moto na traseira da van e caiu na pista. O motociclista, que pilotava uma Honda Titan vermelha, sofreu fratura na perna e foi socorrido para a Santa Casa de Franca. Segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), ele não possui habilitação.
Nova colisão agravou congestionamento
Com a interrupção do fluxo de veículos, um segundo acidente foi registrado pouco depois, nas proximidades do acesso ao Jardim Flórida.
A batida envolveu dois carros de passeio em uma colisão traseira. Até o momento, não há informações sobre feridos.
Trânsito parcialmente interditado
Por conta das ocorrências, a pista no sentido aeroporto e Unifran permaneceu parcialmente interditada, provocando congestionamento no trecho durante a manhã.
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