Um casal ficou ferido após sofrer uma queda de motocicleta na tarde desta terça-feira, 5, na avenida Sidney Romeu de Andrade, nas proximidades do bairro City Petrópolis, na região Norte de Franca. Segundo informações apuradas no local, as vítimas apresentavam sinais visíveis de embriaguez no momento do acidente.

O casal seguia pela avenida quando a mulher teria pedido para assumir a pilotagem da motocicleta, alegando que o companheiro não tinha condições de conduzir o veículo. Ainda de acordo com o relato dela, o homem se recusou a entregar a direção.

Pouco depois, o motociclista perdeu o controle da moto e os dois caíram no asfalto. Mesmo feridos, conseguiram se levantar e caminharam por alguns metros até pedir ajuda a trabalhadores que estavam próximos ao local.

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