Está sendo velado nesta terça-feira, 5, em Ribeirão Preto, o corpo do jovem Matheus Roberto dos Santos, vítima de um acidente ocorrido entre Cássia (MG) e Ibiraci (MG).

As últimas homenagens acontecem no Memorial Bom Pastor, localizado na avenida das Lágrimas, 600, no Jardim Zara, em Ribeirão Preto, das 7h às 15h. O sepultamento ocorre na sequência, no Cemitério Bom Pastor.

Matheus, que estava desaparecido desde a madrugada de domingo, 3, foi encontrado sem vida dentro do próprio carro, que estava capotado em uma ribanceira. O jovem, morador de Delfinópolis (MG), havia sido visto pela última vez por volta das 2h, saindo de Capetinga (MG), após se reunir com amigos.