Está sendo velado nesta terça-feira, 5, em Ribeirão Preto, o corpo do jovem Matheus Roberto dos Santos, vítima de um acidente ocorrido entre Cássia (MG) e Ibiraci (MG).
As últimas homenagens acontecem no Memorial Bom Pastor, localizado na avenida das Lágrimas, 600, no Jardim Zara, em Ribeirão Preto, das 7h às 15h. O sepultamento ocorre na sequência, no Cemitério Bom Pastor.
Matheus, que estava desaparecido desde a madrugada de domingo, 3, foi encontrado sem vida dentro do próprio carro, que estava capotado em uma ribanceira. O jovem, morador de Delfinópolis (MG), havia sido visto pela última vez por volta das 2h, saindo de Capetinga (MG), após se reunir com amigos.
As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil de Minas Gerais.
Homenagens
Nas redes sociais, amigos e familiares fizeram publicações em homenagem ao jovem.
"Que Deus conforte o coração de todos os familiares, descansa em paz Matheus você para sempre será lembrado", disse Ana Luiza Freitas Freitas.
"Descanse em paz Matheus. Muito triste, não esqueço a sua turma do 9° ano no seu rancho. Que final de semana de alegria", afirmou Juvenal Lima.
"Uma triste perda pra nós aqui de Delfinópolis! Deus conforte o coração da família", lamentou Andresa Lopes.
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