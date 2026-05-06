06 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Motociclista fica ferido após colisão em cruzamento; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista prestes a bater em carro no bairro Cidade Nova, em Franca
Motociclista prestes a bater em carro no bairro Cidade Nova, em Franca

Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na noite dessa terça-feira, 5, no cruzamento das ruas José Marques Garcia e Major Mendonça, no bairro Cidade Nova, em Franca.

Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão. As imagens mostram quando um dos veículos envolvidos teria avançado a sinalização do cruzamento, que conta com sistema de semáforo “inteligente”.

Na sequência, a motocicleta atingiu a traseira do carro. Com o impacto, o motociclista é arremessado ao chão.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários