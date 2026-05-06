Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na noite dessa terça-feira, 5, no cruzamento das ruas José Marques Garcia e Major Mendonça, no bairro Cidade Nova, em Franca.
Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão. As imagens mostram quando um dos veículos envolvidos teria avançado a sinalização do cruzamento, que conta com sistema de semáforo “inteligente”.
Na sequência, a motocicleta atingiu a traseira do carro. Com o impacto, o motociclista é arremessado ao chão.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.