Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na noite dessa terça-feira, 5, no cruzamento das ruas José Marques Garcia e Major Mendonça, no bairro Cidade Nova, em Franca.

Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão. As imagens mostram quando um dos veículos envolvidos teria avançado a sinalização do cruzamento, que conta com sistema de semáforo “inteligente”.

Na sequência, a motocicleta atingiu a traseira do carro. Com o impacto, o motociclista é arremessado ao chão.