A campanha “Franca Tem Voz” (#VoteFranca) realizará, na próxima segunda-feira, 11, um encontro com pré-candidatos da cidade às eleições de 2026. O evento será dividido em dois blocos — deputados estaduais, a partir das 19h, e federais, às 20h30 — no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca).
Foram convidados 13 pré-candidatos a deputado, sendo seis para estadual e sete para federal. Os participantes discutirão temas ligados ao desenvolvimento da cidade, com perguntas individuais e em grupos formados pelo intermediador.
O evento será restrito aos pré-candidatos, que poderão levar até três convidados, além de conselhos e entidades parceiras da campanha “Franca Tem Voz”.
Toda a repercussão do encontro será publicada no portal GCN/Sampi e nas redes sociais.
Dispersão de votos preocupa
O presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, afirmou que o principal problema não está no tamanho do eleitorado, mas na forma como os votos são distribuídos.
“Há anos, Franca vem perdendo força política. O que acontece é a dispersão dos votos, seja pela ausência nas urnas, pelos votos brancos e nulos, ou pela escolha de candidatos sem vínculo com a nossa realidade”, disse.
Segundo ele, a proposta é estimular a reflexão sobre o voto e incentivar a escolha de candidatos com ligação direta com o município.
Perda de espaço político
O diretor do portal GCN e da Rádio Difusora, jornalista Corrêa Neves Jr., idealizador do estudo que inspirou o projeto “Franca Tem Voz”, disse que Franca perdeu espaço nos centros de decisão ao longo das últimas duas décadas. Corrêa será o mediador do encontro com os pré-candidatos.
“A cidade não consegue eleger deputados federais e elege menos deputados estaduais do que o seu potencial permite. Essa não é uma coincidência, mas sim uma tendência que se agrava com o tempo”, afirmou.
Ele também apontou fatores recorrentes a cada eleição, como o aumento da abstenção, o crescimento dos votos brancos e nulos, a multiplicação de candidaturas locais sem viabilidade e a escolha de nomes sem vínculo com a região.
“O grande problema disso é que nós ficamos fora do mapa político”, disse.
Atualmente, Franca conta com dois representantes na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e não elege um deputado federal desde 2010.
Lista de participantes
Os pré-candidatos convidados foram aqueles confirmados até o início de abril pelos diretórios municipais que participarão das eleições deste ano.
Para a Assembleia Legislativa, no bloco das 19h, confirmaram presença:
- Cristiany Castro (Republicanos)
- Delegada Graciela (PL)
- Flávia Lancha (PSD)
- Marcos Ferreira (PSB)
- Prof. Priscila (PT)
- Sérgio Granero (Republicanos)
Para a Câmara dos Deputados, às 20h30:
- Cynthia Milhim (MDB)
- Gilson de Souza (PSB)
- Guilherme Cortez (PSOL)
- Guilherme Ubiali (PSDB)
- João Rocha (União Brasil)
- Mariana Negri (PT)
- Sidnei Elias (Novo)
Presença da OAB
O evento contará com a presença da presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Franca, Luiza Gouvêa, e do vice-presidente, Denilson Carvalho. Eles serão responsáveis por intermediar eventuais pedidos de resposta entre os participantes, garantindo a transparência e a imparcialidade do processo.
Segundo Luiza Gouvêa, iniciativas como a campanha “Franca Tem Voz” fortalecem o debate democrático e ajudam a aproximar os eleitores das propostas apresentadas pelos pré-candidatos.
“Faz parte da democracia possibilitar que os eleitores conheçam bem seus candidatos e suas propostas. A OAB Franca reconhece o Franca Tem Voz como uma excelente iniciativa para que possamos votar e eleger representantes da nossa região. Entendemos, ainda, que as discussões são pertinentes e democráticas, momentos fundamentais para que os eleitores tenham a oportunidade de conhecer, de fato, quem pretendem escolher”, afirmou.
Mobilização regional
A campanha “Franca Tem Voz” foi idealizada pela Acif em conjunto com Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com apoio de entidades como CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete e Magazine Luiza, entre outras.
A iniciativa busca fortalecer candidaturas com base eleitoral na cidade e na região, com o objetivo de ampliar a bancada paulista e garantir representação federal para defender interesses locais em Brasília.
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