A campanha “Franca Tem Voz” (#VoteFranca) realizará, na próxima segunda-feira, 11, um encontro com pré-candidatos da cidade às eleições de 2026. O evento será dividido em dois blocos — deputados estaduais, a partir das 19h, e federais, às 20h30 — no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca).

Foram convidados 13 pré-candidatos a deputado, sendo seis para estadual e sete para federal. Os participantes discutirão temas ligados ao desenvolvimento da cidade, com perguntas individuais e em grupos formados pelo intermediador.

O evento será restrito aos pré-candidatos, que poderão levar até três convidados, além de conselhos e entidades parceiras da campanha “Franca Tem Voz”.