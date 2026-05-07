Os incêndios em áreas urbanas e de vegetação aumentaram em Franca neste início de ano. De janeiro até agora, o Corpo de Bombeiros registrou 39 ocorrências na cidade, número superior ao do mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados nove casos.
O crescimento preocupa autoridades por causa do tempo seco e das queimadas provocadas de forma criminosa ou irregular.
Somente na terça-feira, 5, duas ocorrências mobilizaram equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e do Corpo de Bombeiros em diferentes regiões da cidade.
Em um dos casos, um homem foi flagrado ateando fogo em uma área de vegetação. A fumaça comprometeu a visibilidade de motoristas que passavam pela via.
Ele foi identificado e recebeu multa ambiental de R$ 13 mil.
Riscos à saúde e ao trânsito
Segundo os bombeiros, além dos danos ambientais, as queimadas representam risco de acidentes de trânsito, podem atingir imóveis e agravam problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos.
A orientação é para que moradores não utilizem fogo na limpeza de terrenos nem no descarte de lixo.
Orientação das autoridades
Em casos de incêndio ou queimadas, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a GCM.
As autoridades reforçam que provocar incêndio em área urbana ou de preservação ambiental pode resultar em multa e responsabilização criminal.
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