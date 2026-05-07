07 de maio de 2026
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PREOCUPANTE

Queimadas disparam em Franca, e casos quadruplicam em 2026

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Fogo no 'Buracão das Araras', no Parque São Jorge, em Franca, na semana passada.
Fogo no 'Buracão das Araras', no Parque São Jorge, em Franca, na semana passada.

Os incêndios em áreas urbanas e de vegetação aumentaram em Franca neste início de ano. De janeiro até agora, o Corpo de Bombeiros registrou 39 ocorrências na cidade, número superior ao do mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados nove casos.

O crescimento preocupa autoridades por causa do tempo seco e das queimadas provocadas de forma criminosa ou irregular.

Somente na terça-feira, 5, duas ocorrências mobilizaram equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e do Corpo de Bombeiros em diferentes regiões da cidade.

Em um dos casos, um homem foi flagrado ateando fogo em uma área de vegetação. A fumaça comprometeu a visibilidade de motoristas que passavam pela via.

Ele foi identificado e recebeu multa ambiental de R$ 13 mil.

Riscos à saúde e ao trânsito

Segundo os bombeiros, além dos danos ambientais, as queimadas representam risco de acidentes de trânsito, podem atingir imóveis e agravam problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos.

A orientação é para que moradores não utilizem fogo na limpeza de terrenos nem no descarte de lixo.

Orientação das autoridades

Em casos de incêndio ou queimadas, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a GCM.

As autoridades reforçam que provocar incêndio em área urbana ou de preservação ambiental pode resultar em multa e responsabilização criminal.

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