Os incêndios em áreas urbanas e de vegetação aumentaram em Franca neste início de ano. De janeiro até agora, o Corpo de Bombeiros registrou 39 ocorrências na cidade, número superior ao do mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados nove casos.

O crescimento preocupa autoridades por causa do tempo seco e das queimadas provocadas de forma criminosa ou irregular.

Somente na terça-feira, 5, duas ocorrências mobilizaram equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e do Corpo de Bombeiros em diferentes regiões da cidade.