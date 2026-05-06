Os crimes sexuais e os casos de violência interpessoal aumentaram no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado em Franca, segundo levantamento com base nos dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), divulgados em maio.
O crescimento mais expressivo foi registrado nos casos de estupro de vulnerável. Entre janeiro e março deste ano, foram 24 ocorrências, contra 14 no mesmo período do ano passado — alta de 71%.
Os registros de estupro também cresceram. O número de casos passou de 22 para 35 no comparativo anual, aumento de 59%.
Violência interpessoal também sobe
Os dados da SSP apontam ainda aumento nas ocorrências de lesão corporal dolosa. Foram 340 registros no primeiro trimestre deste ano, contra 281 no mesmo período do ano passado, crescimento de 21%.
As tentativas de homicídio também tiveram alta. Neste ano, foram contabilizados cinco casos, contra quatro no primeiro trimestre de 2025. Já os homicídios dolosos passaram de quatro para cinco registros.
No recorte apenas do mês de março, os números chamam ainda mais atenção. Os casos de estupro dobraram, passando de seis para 12 ocorrências. Já os registros de estupro de vulnerável triplicaram: foram nove casos neste ano, contra três no mesmo período do ano passado.
Outro aumento significativo em março foi o de lesão corporal culposa por acidente de trânsito. Os registros passaram de 49 para 76 casos, crescimento de 55%.
Indicadores de roubos e furtos apresentam queda
Apesar da alta nos crimes violentos e sexuais, alguns indicadores apresentaram redução no acumulado do trimestre.
Os roubos caíram de 60 para 52 casos, queda de 13%. Já os furtos de veículos passaram de 124 para 104 registros, redução de 16%.
Os furtos em geral também tiveram leve queda. Foram 1.050 ocorrências neste ano, contra 1.084 no primeiro trimestre do ano passado.
A SSP não detalhou, nos dados divulgados, os bairros ou as circunstâncias das ocorrências registradas no período.
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