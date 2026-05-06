Os crimes sexuais e os casos de violência interpessoal aumentaram no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado em Franca, segundo levantamento com base nos dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), divulgados em maio.

O crescimento mais expressivo foi registrado nos casos de estupro de vulnerável. Entre janeiro e março deste ano, foram 24 ocorrências, contra 14 no mesmo período do ano passado — alta de 71%.

Os registros de estupro também cresceram. O número de casos passou de 22 para 35 no comparativo anual, aumento de 59%.

Violência interpessoal também sobe