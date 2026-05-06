Motoristas que trafegam pela rodovia Cândido Portinari (SP-334), entre Franca, Batatais e Brodowski, devem redobrar a atenção nesta quinta-feira, 7, por causa da 4ª etapa da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo. A competição vai provocar interdições temporárias, redução de velocidade e lentidão no trecho entre Franca e Ribeirão Preto durante a passagem dos atletas.

Segundo a concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pela rodovia, a largada está prevista para as 10h no Complexo Poliesportivo de Franca. O percurso seguirá pela rodovia Engenheiro Ronan Rocha (SP-345) até o acesso à rodovia Cândido Portinari.

Os ciclistas percorrerão o trecho entre os quilômetros 395 e 339 da SP-334, até a saída para Brodowski. A previsão é que o pelotão passe entre Franca e Brodowski das 10h às 11h30.