Motoristas que trafegam pela rodovia Cândido Portinari (SP-334), entre Franca, Batatais e Brodowski, devem redobrar a atenção nesta quinta-feira, 7, por causa da 4ª etapa da Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo. A competição vai provocar interdições temporárias, redução de velocidade e lentidão no trecho entre Franca e Ribeirão Preto durante a passagem dos atletas.
Segundo a concessionária Arteris ViaPaulista, responsável pela rodovia, a largada está prevista para as 10h no Complexo Poliesportivo de Franca. O percurso seguirá pela rodovia Engenheiro Ronan Rocha (SP-345) até o acesso à rodovia Cândido Portinari.
Os ciclistas percorrerão o trecho entre os quilômetros 395 e 339 da SP-334, até a saída para Brodowski. A previsão é que o pelotão passe entre Franca e Brodowski das 10h às 11h30.
Na sequência, a competição segue em direção a Ribeirão Preto, com passagem prevista pelo Trevão da Anhanguera entre 12h30 e 13h.
Operação nas rodovias
Durante o trajeto, haverá controle temporário de acessos, bloqueios momentâneos e redução de velocidade para garantir a segurança dos atletas e das equipes de apoio.
A operação será realizada pela ViaPaulista em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária. Viaturas ficarão posicionadas ao longo do percurso para reforçar a sinalização e orientar os motoristas.
Na etapa realizada nesta quarta-feira, 7, entre Barretos e Franca, a movimentação do comboio e das sinalizações móveis causou dúvidas entre usuários das rodovias. Muitos chegaram a acreditar que havia acidentes por causa da redução repentina do tráfego e da presença de viaturas operacionais.
Orientação aos motoristas
A recomendação da concessionária é para que os motoristas respeitem as orientações das equipes operacionais e, se possível, programem os deslocamentos fora dos horários previstos para a passagem da prova.
A Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo é uma das principais competições do calendário nacional da modalidade e reúne atletas de diversos países.
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