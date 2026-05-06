Uma praça na Vila Nossa Senhora das Graças, em Franca, tem acumulado mato alto, lixo e a presença constante de moradores em situação de rua, cenário que impacta diretamente o acesso de crianças de 4 e 5 anos à Emeb Maria Pia de Castro. Segundo moradores, a situação se agrava semana a semana, sem registro de limpeza ou manutenção desde o retorno das aulas.

A unidade, localizada na Rua Roso Alves Pereira, 544, funciona nos períodos da manhã e da tarde, com quatro salas de aula, e é uma extensão da Emeb Emília Tarantelli. Por estar inserida na praça, a escola tem como única entrada a travessia pelo espaço, obrigando alunos e responsáveis a circularem diariamente pela área degradada.

Pais relatam que as crianças costumam chegar antes da abertura do portão, mas não encontram condições adequadas para aguardar no local. A mesma situação se repete na saída, quando o que deveria ser um momento de permanência ao ar livre se transforma em uma saída rápida da praça.

Reclamações de pais e moradores