05 de maio de 2026
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NA FÁBIO TALARICO

Motorista fica preso às ferragens após carro bater em caminhão

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Space Fox completamente destruído após acidente na rodovia Prefeito Fábio Talarico na entrada de São José da Bela Vista
Space Fox completamente destruído após acidente na rodovia Prefeito Fábio Talarico na entrada de São José da Bela Vista

Um homem ficou gravemente ferido na noite desta segunda-feira, 4, após o carro que dirigia, um Volkswagen SpaceFox, bater na traseira de um caminhão canavieiro na rodovia Prefeito Fábio Talarico, em São José da Bela Vista, na região de Franca.

Com a força do impacto, o veículo foi arrastado por vários metros. A vítima ficou presa às ferragens e sofreu fratura exposta no fêmur, permanecendo consciente durante todo o resgate. O motorista do caminhão não se feriu.

Dinâmica do acidente

O acidente ocorreu quando o caminhão canavieiro saía de um canavial às margens da rodovia e acessava a pista no sentido de Franca.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a maior parte do veículo pesado já havia completado a conversão quando o SpaceFox — que trafegava no sentido Franca–São Joaquim da Barra — atingiu a quina do eixo traseiro da carreta.

A hipótese levantada pela corporação é a de que o condutor do carro não conseguiu visualizar a extensão total do caminhão a tempo de frear ou desviar, já que apenas a porção final do veículo ainda ocupava a faixa de rolamento.

O cabo Ronei, do Corpo de Bombeiros, detalhou as dificuldades enfrentadas pelas equipes: “A maior dificuldade é a quantidade de ferragens, a proximidade com o corpo da vítima.”

Para libertar o homem, foi necessário acionar um trator presente no local para tracionar o veículo — procedimento adotado após todas as colunas da estrutura do carro terem sido cortadas. “Nós fizemos um tracionamento do veículo para que a vítima fosse liberada”, explicou o cabo.

A vítima, que estava sozinha no SpaceFox, foi socorrida consciente e encaminhada à Santa Casa de Franca para atendimento das fraturas. A corporação classificou o desfecho como positivo, dado o grau de comprometimento do veículo.

Participaram da operação tanto a unidade de resgate quanto a unidade de autobomba salvamento do Corpo de Bombeiros.

Segundo acidente

Durante o deslocamento ao local do acidente, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda se depararam com uma segunda ocorrência: um capotamento que havia acabado de acontecer nas proximidades. O condutor desse segundo veículo estava fora do carro, consciente e orientado.

A equipe verificou a situação, prestou os primeiros atendimentos e repassou a ocorrência ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Franca antes de prosseguir para o resgate principal.

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