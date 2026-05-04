Um homem ficou gravemente ferido na noite desta segunda-feira, 4, após o carro que dirigia, um Volkswagen SpaceFox, bater na traseira de um caminhão canavieiro na rodovia Prefeito Fábio Talarico, em São José da Bela Vista, na região de Franca.

Com a força do impacto, o veículo foi arrastado por vários metros. A vítima ficou presa às ferragens e sofreu fratura exposta no fêmur, permanecendo consciente durante todo o resgate. O motorista do caminhão não se feriu.

Dinâmica do acidente

O acidente ocorreu quando o caminhão canavieiro saía de um canavial às margens da rodovia e acessava a pista no sentido de Franca.