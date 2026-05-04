Um homem ficou gravemente ferido na noite desta segunda-feira, 4, após o carro que dirigia, um Volkswagen SpaceFox, bater na traseira de um caminhão canavieiro na rodovia Prefeito Fábio Talarico, em São José da Bela Vista, na região de Franca.
Com a força do impacto, o veículo foi arrastado por vários metros. A vítima ficou presa às ferragens e sofreu fratura exposta no fêmur, permanecendo consciente durante todo o resgate. O motorista do caminhão não se feriu.
Dinâmica do acidente
O acidente ocorreu quando o caminhão canavieiro saía de um canavial às margens da rodovia e acessava a pista no sentido de Franca.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a maior parte do veículo pesado já havia completado a conversão quando o SpaceFox — que trafegava no sentido Franca–São Joaquim da Barra — atingiu a quina do eixo traseiro da carreta.
A hipótese levantada pela corporação é a de que o condutor do carro não conseguiu visualizar a extensão total do caminhão a tempo de frear ou desviar, já que apenas a porção final do veículo ainda ocupava a faixa de rolamento.
O cabo Ronei, do Corpo de Bombeiros, detalhou as dificuldades enfrentadas pelas equipes: “A maior dificuldade é a quantidade de ferragens, a proximidade com o corpo da vítima.”
Para libertar o homem, foi necessário acionar um trator presente no local para tracionar o veículo — procedimento adotado após todas as colunas da estrutura do carro terem sido cortadas. “Nós fizemos um tracionamento do veículo para que a vítima fosse liberada”, explicou o cabo.
A vítima, que estava sozinha no SpaceFox, foi socorrida consciente e encaminhada à Santa Casa de Franca para atendimento das fraturas. A corporação classificou o desfecho como positivo, dado o grau de comprometimento do veículo.
Participaram da operação tanto a unidade de resgate quanto a unidade de autobomba salvamento do Corpo de Bombeiros.
Segundo acidente
Durante o deslocamento ao local do acidente, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda se depararam com uma segunda ocorrência: um capotamento que havia acabado de acontecer nas proximidades. O condutor desse segundo veículo estava fora do carro, consciente e orientado.
A equipe verificou a situação, prestou os primeiros atendimentos e repassou a ocorrência ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Franca antes de prosseguir para o resgate principal.
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