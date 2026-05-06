A 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo concluiu, nesta quarta-feira, 6, sua terceira etapa com chegada no Complexo Poliesportivo de Franca. O percurso entre Barretos e Franca teve como vencedor Alex Ferreira, da Andbank Cycling Team-Pinda, em um trecho marcado por dificuldades como o vento e subidas.

Disputa da etapa

Alex Ferreira cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, seguido por Robigzon Oyola, da Team Medellín, da Colômbia, e Cristian Rico, da equipe NU, também colombiana.

Na classificação geral, Gabriel Metzger, da ACRS-Audax-Semel-Royal Ciclo, segue na liderança. Matheus Constantino, da Localiza-Meo-Swift Pro, lidera por pontos, enquanto Wilmar Paredes, da Team Medellín, aparece em primeiro nas metas volantes. Entre os atletas sub-23, o colombiano Emerson Gordillo, da NU, ocupa a ponta.

Francanos na disputa