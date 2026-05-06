A 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo concluiu, nesta quarta-feira, 6, sua terceira etapa com chegada no Complexo Poliesportivo de Franca. O percurso entre Barretos e Franca teve como vencedor Alex Ferreira, da Andbank Cycling Team-Pinda, em um trecho marcado por dificuldades como o vento e subidas.
Disputa da etapa
Alex Ferreira cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, seguido por Robigzon Oyola, da Team Medellín, da Colômbia, e Cristian Rico, da equipe NU, também colombiana.
Na classificação geral, Gabriel Metzger, da ACRS-Audax-Semel-Royal Ciclo, segue na liderança. Matheus Constantino, da Localiza-Meo-Swift Pro, lidera por pontos, enquanto Wilmar Paredes, da Team Medellín, aparece em primeiro nas metas volantes. Entre os atletas sub-23, o colombiano Emerson Gordillo, da NU, ocupa a ponta.
Francanos na disputa
A prova conta com dois atletas de Franca: Antônio da Silva Marques, 27 anos, e David Gabriel da Silva Vieira, 23. Ambos chegaram no primeiro pelotão, mas não subiram ao pódio na etapa.
“É meu primeiro ano na competição e estamos aprendendo bastante. A etapa Barretos-Franca foi a mais dura, por ter mais subidas. Nossa expectativa é boa para as etapas seguintes”, afirmou Antônio.
David também destacou o esforço durante o percurso. “Nosso objetivo era chegar o mais próximo possível dos outros atletas. Estamos na metade da competição. Achei que não ia conseguir voltar, me separei do grupo e me desgastei bastante, mas consegui retornar ao pelotão com muito sacrifício”, disse.
Avaliações da etapa
O vencedor Alex Ferreira ressaltou as dificuldades do trajeto. “Foi um percurso bem desafiador. O vento é pior do que serra, cansa mais. Ainda tem duas etapas que podem decidir tudo e estamos no páreo. Tinha bastante gente na chegada e o carinho do pessoal de Franca motiva ainda mais”, afirmou.
O presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio dos Santos, acompanhou a chegada e avaliou positivamente o evento. “O público está comparecendo e prestigiando os atletas. É Franca fazendo história no ciclismo nacional, recebendo a chegada na casa do basquete”, disse.
O secretário de Esportes de Franca, Beto Saad, destacou a importância da cidade no circuito. “É importante participar desse novo formato da Volta, oferecendo estrutura e estando em evidência por cinco dias. As pessoas podem ver a competição como espelho para a prática do esporte em várias modalidades”, afirmou.
Sobre a competição
A Volta Ciclística Internacional reúne equipes e atletas das categorias Elite e Sub-23 em seis dias de disputas por rodovias do interior paulista. A prova segue os regulamentos da CBC e da UCI e conta com apoio de órgãos estaduais e municipais.
O trajeto total é de 745,3 quilômetros. A largada ocorreu no dia 4 de maio, e a competição segue com etapas até domingo, 10, quando será encerrada em São Paulo, no Desafio das Américas.
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