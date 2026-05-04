A empresária Giovanna Abdalla, que foi baleada após um show sertanejo em Franca, prestou depoimento nesta segunda-feira, 4, na CPJ (Central de Polícia Judiciária), como parte das investigações do caso.
Ela esteve acompanhada do advogado Rafael Souza Barbosa, que também representa o marido dela, Marcelo Rossato. Giovanna foi vista caminhando ao chegar à unidade policial, mas, segundo a defesa, ainda necessita de cuidados médicos, apesar da evolução no quadro de saúde em decorrência do tiro.
De acordo com o advogado, o depoimento de Giovanna era uma etapa essencial para o andamento do inquérito. “O depoimento é para o encerramento do inquérito policial. Faltava escutar a Giovanna sobre o ocorrido, então é mais uma formalidade mesmo para a conclusão do inquérito”, explicou.
Sobre a recuperação da jovem, ele destacou que o quadro é de melhora, mas ainda inspira atenção. “Ela está melhorando, sim, mas ainda precisa de muitos cuidados. Vai passar por alguns médicos e segue em acompanhamento”, afirmou.
O defensor reforçou a tese de que o casal teria sido vítima de uma emboscada. “É bem esclarecedor, é a tecla que a gente sempre bate. Ele armou uma emboscada, ele passou um endereço falso, dando para pegá-los pelas costas.”
“A perícia vai ser bem esclarecedora, ela vai vir e vai provar isso que a gente está falando”, completou.
Investigação está na fase final, diz delegado
Já o delegado responsável pelo caso, Davi Abmael Davi, informou que a investigação está em fase final e detalhou a versão apresentada pelo casal durante o depoimento. “Estamos encaminhando para a conclusão do inquérito inicial. Hoje (segunda-feira) esteve presente aqui na CPJ, no 4º Distrito Policial de Franca, o casal dando as suas versões, reafirmando a sua posição em relação aos fatos”, disse.
Segundo o delegado, Giovanna relatou que o episódio teve início durante uma festa, após um desentendimento com o suspeito. “Ela alegou que houve um entrevero durante a festa, em que o atirador discutiu por querer entrar no camarote sem autorização. Foi necessária a intervenção de seguranças, e nesse momento ela teria sido xingada e ofendida”.
Ainda conforme o relato, o conflito continuou posteriormente. “Depois, ela teria ido até a casa dele, juntamente com o companheiro. Ao bater na porta de uma residência, o indivíduo saiu de outro imóvel e já passou a efetuar disparos contra ela”, afirmou o delegado.
Davi também esclareceu a situação envolvendo medidas protetivas. “Não havia medida protetiva antes, apesar de eles se conhecerem. Agora o casal solicitou a medida, que já foi encaminhada ao Judiciário. Quando o atirador foi colocado em liberdade, ele já foi advertido a não se aproximar do casal, então já existe, entre aspas, uma restrição inicial”, explicou.
Casal teme pela própria segurança
O advogado Rafael Souza Barbosa ainda ressaltou que o casal teme pela própria segurança, mas confia na condução do caso pelas autoridades. “Eles estão com medo, sim, mas confiam no Ministério Público e na Justiça. A gente espera que a verdade apareça e acredita que a perícia será bem esclarecedora”, concluiu.
Giovanna Abdalla e Marcelo Rossato não quiseram conceder entrevista. O caso segue sob investigação, e a conclusão do inquérito deve ocorrer nos próximos dias.
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