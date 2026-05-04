A empresária Giovanna Abdalla, que foi baleada após um show sertanejo em Franca, prestou depoimento nesta segunda-feira, 4, na CPJ (Central de Polícia Judiciária), como parte das investigações do caso.

Ela esteve acompanhada do advogado Rafael Souza Barbosa, que também representa o marido dela, Marcelo Rossato. Giovanna foi vista caminhando ao chegar à unidade policial, mas, segundo a defesa, ainda necessita de cuidados médicos, apesar da evolução no quadro de saúde em decorrência do tiro.

De acordo com o advogado, o depoimento de Giovanna era uma etapa essencial para o andamento do inquérito. “O depoimento é para o encerramento do inquérito policial. Faltava escutar a Giovanna sobre o ocorrido, então é mais uma formalidade mesmo para a conclusão do inquérito”, explicou.