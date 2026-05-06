O DRS (Departamento Regional de Saúde) Franca confirmou nesta quarta-feira, 6, que ainda não há uma data oficial para a inauguração do Hospital Estadual Três Colinas, em Franca. Apesar disso, o início das atividades da unidade está previsto para junho.
A abertura do hospital havia sido prometida para maio de 2026, mas a definição da data segue indefinida. Segundo o diretor do DRS, Ricardo Bessa, existe uma possibilidade para o dia 28 de maio, porém a data é apenas uma sugestão e não foi oficializada.
O contrato de gestão do Hospital Estadual Três Colinas estabelece que o atendimento à população deve começar em junho deste ano.
Estrutura de atendimento
A expectativa é que, já no início das operações, o hospital ofereça atendimentos clínicos em diversas áreas, incluindo especialidades médicas, pediatria e psiquiatria.
Também estão previstos procedimentos cirúrgicos, tanto eletivos quanto de urgência, além de atendimentos no Hospital-Dia e em nível ambulatorial. A unidade deverá contar ainda com consultas médicas e não médicas, atendimentos de urgência e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT).
Contratações concluídas
De acordo com o DRS, as contratações de profissionais para o hospital já foram concluídas e os funcionários passam por treinamento para o início das atividades.
“Nenhuma dificuldade. Tudo contratado e as pessoas estão sendo treinadas. Tudo dentro do programado”, afirmou Ricardo Bessa.
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