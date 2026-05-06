O DRS (Departamento Regional de Saúde) Franca confirmou nesta quarta-feira, 6, que ainda não há uma data oficial para a inauguração do Hospital Estadual Três Colinas, em Franca. Apesar disso, o início das atividades da unidade está previsto para junho.

A abertura do hospital havia sido prometida para maio de 2026, mas a definição da data segue indefinida. Segundo o diretor do DRS, Ricardo Bessa, existe uma possibilidade para o dia 28 de maio, porém a data é apenas uma sugestão e não foi oficializada.

O contrato de gestão do Hospital Estadual Três Colinas estabelece que o atendimento à população deve começar em junho deste ano.

Estrutura de atendimento