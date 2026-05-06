06 de maio de 2026
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SAÚDE

Hospital Estadual segue sem data de inauguração

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attili/GCN
Hospital Estadual Três Colinas está localizado na avenida São Vicente, na região Sul de Franca
Hospital Estadual Três Colinas está localizado na avenida São Vicente, na região Sul de Franca

O DRS (Departamento Regional de Saúde) Franca confirmou nesta quarta-feira, 6, que ainda não há uma data oficial para a inauguração do Hospital Estadual Três Colinas, em Franca. Apesar disso, o início das atividades da unidade está previsto para junho.

A abertura do hospital havia sido prometida para maio de 2026, mas a definição da data segue indefinida. Segundo o diretor do DRS, Ricardo Bessa, existe uma possibilidade para o dia 28 de maio, porém a data é apenas uma sugestão e não foi oficializada.

O contrato de gestão do Hospital Estadual Três Colinas estabelece que o atendimento à população deve começar em junho deste ano.

Estrutura de atendimento

A expectativa é que, já no início das operações, o hospital ofereça atendimentos clínicos em diversas áreas, incluindo especialidades médicas, pediatria e psiquiatria.

Também estão previstos procedimentos cirúrgicos, tanto eletivos quanto de urgência, além de atendimentos no Hospital-Dia e em nível ambulatorial. A unidade deverá contar ainda com consultas médicas e não médicas, atendimentos de urgência e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT).

Contratações concluídas

De acordo com o DRS, as contratações de profissionais para o hospital já foram concluídas e os funcionários passam por treinamento para o início das atividades.

“Nenhuma dificuldade. Tudo contratado e as pessoas estão sendo treinadas. Tudo dentro do programado”, afirmou Ricardo Bessa.

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