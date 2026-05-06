06 de maio de 2026
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POLÍCIA CIVIL

Operação apreende R$ 200 mil em vapes em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Civil
Cigarros eletrônicos apreendidos em Franca, na operação da Polícia Civil
Cigarros eletrônicos apreendidos em Franca, na operação da Polícia Civil

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca apreendeu, na manhã desta quarta-feira, 6, mais de R$ 200 mil em cigarros eletrônicos durante uma operação com mandados de busca e apreensão nas vilas Scarabucci e Santa Cruz, na cidade.

A ação foi determinada pelo Poder Judiciário e faz parte de uma investigação que apura crimes contra as relações de consumo, contrabando e comercialização de mercadorias em desacordo com normas regulamentares.

Depósito funcionava como centro de distribuição

Durante as diligências, os policiais também chegaram a um imóvel na avenida Chafic Facury, no Jardim Ângela Rosa. No local, foi identificado um espaço utilizado como depósito e centro de distribuição dos produtos ilegais.

Ao todo, foram apreendidas 1.356 unidades de dispositivos eletrônicos para fumar, de diferentes marcas, modelos e sabores. A carga foi avaliada em mais de R$ 200 mil.

Suspeitos não foram localizados

Segundo a Polícia Civil, os investigados não estavam nos imóveis no momento da operação. Há a informação de que um dos suspeitos estaria em viagem ao exterior.

Ainda de acordo com as investigações, um dos alvos é reincidente e já havia sido preso anteriormente pela própria Dise pelo mesmo tipo de crime.

Produtos serão destruídos

A Vigilância Sanitária Municipal acompanhou a ocorrência. Todos os itens apreendidos foram encaminhados à sede da Dise, onde permanecerão sob custódia e deverão ser destruídos posteriormente.

A comercialização de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e os dispositivos costumam entrar no país de forma clandestina, o que caracteriza crime de contrabando.

A Polícia Civil informou que será instaurado inquérito para aprofundar as investigações, identificar todos os envolvidos e formalizar o indiciamento dos responsáveis.

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