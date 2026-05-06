A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca apreendeu, na manhã desta quarta-feira, 6, mais de R$ 200 mil em cigarros eletrônicos durante uma operação com mandados de busca e apreensão nas vilas Scarabucci e Santa Cruz, na cidade.

A ação foi determinada pelo Poder Judiciário e faz parte de uma investigação que apura crimes contra as relações de consumo, contrabando e comercialização de mercadorias em desacordo com normas regulamentares.

Depósito funcionava como centro de distribuição

Durante as diligências, os policiais também chegaram a um imóvel na avenida Chafic Facury, no Jardim Ângela Rosa. No local, foi identificado um espaço utilizado como depósito e centro de distribuição dos produtos ilegais.