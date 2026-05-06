06 de maio de 2026
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Franca abre debate público após alta de mortes no trânsito

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Câmara Municipal de Franca
Vereador Gilson Pelizaro na tribuna da Câmara Municipal de Franca
Vereador Gilson Pelizaro na tribuna da Câmara Municipal de Franca

Uma audiência pública será realizada nesta quarta-feira, 6, às 18h, na Câmara Municipal de Franca, para discutir políticas públicas de prevenção de acidentes de trânsito. A iniciativa é do vereador Gilson Pelizaro, PT (Partido dos Trabalhadores), dentro da programação do Maio Amarelo.

Índices acima da média

Segundo o vereador, os números do município superam a média estadual. “Franca tem batido recordes em número de acidentes e número de mortes. A média de Franca é 23,5 por cada 100 mil habitantes, índice de morte no trânsito superior à média do Estado, que é de 13,4. Os números são alarmantes e preocupantes”, afirmou.

Propostas e participação popular

A audiência tem como objetivo reunir autoridades, especialistas e moradores para discutir estratégias de redução de acidentes e ampliar a conscientização no trânsito.

Entre os temas previstos estão ações educativas, intensificação da fiscalização, melhorias na infraestrutura viária e o papel dos cidadãos na segurança no trânsito.

A participação popular estará aberta, permitindo que munícipes apresentem sugestões, relatem problemas e contribuam com propostas que poderão ser encaminhadas ao poder público.

Cobrança por medidas

Gilson Pelizaro defendeu a adoção de providências conjuntas. “O poder público tem que tomar providências. Mas, não é uma coisa só do poder público, é da sociedade civil, é de todos. Nós temos que tomar providências com relação ao trânsito para que a gente evite ao máximo o que está acontecendo. Nós precisamos diminuir muito esses números, que são uma vergonha para a nossa cidade”, disse.

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