Uma audiência pública será realizada nesta quarta-feira, 6, às 18h, na Câmara Municipal de Franca, para discutir políticas públicas de prevenção de acidentes de trânsito. A iniciativa é do vereador Gilson Pelizaro, PT (Partido dos Trabalhadores), dentro da programação do Maio Amarelo.

Índices acima da média

Segundo o vereador, os números do município superam a média estadual. “Franca tem batido recordes em número de acidentes e número de mortes. A média de Franca é 23,5 por cada 100 mil habitantes, índice de morte no trânsito superior à média do Estado, que é de 13,4. Os números são alarmantes e preocupantes”, afirmou.

Propostas e participação popular

A audiência tem como objetivo reunir autoridades, especialistas e moradores para discutir estratégias de redução de acidentes e ampliar a conscientização no trânsito.