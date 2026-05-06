Uma audiência pública será realizada nesta quarta-feira, 6, às 18h, na Câmara Municipal de Franca, para discutir políticas públicas de prevenção de acidentes de trânsito. A iniciativa é do vereador Gilson Pelizaro, PT (Partido dos Trabalhadores), dentro da programação do Maio Amarelo.
Índices acima da média
Segundo o vereador, os números do município superam a média estadual. “Franca tem batido recordes em número de acidentes e número de mortes. A média de Franca é 23,5 por cada 100 mil habitantes, índice de morte no trânsito superior à média do Estado, que é de 13,4. Os números são alarmantes e preocupantes”, afirmou.
Propostas e participação popular
A audiência tem como objetivo reunir autoridades, especialistas e moradores para discutir estratégias de redução de acidentes e ampliar a conscientização no trânsito.
Entre os temas previstos estão ações educativas, intensificação da fiscalização, melhorias na infraestrutura viária e o papel dos cidadãos na segurança no trânsito.
A participação popular estará aberta, permitindo que munícipes apresentem sugestões, relatem problemas e contribuam com propostas que poderão ser encaminhadas ao poder público.
Cobrança por medidas
Gilson Pelizaro defendeu a adoção de providências conjuntas. “O poder público tem que tomar providências. Mas, não é uma coisa só do poder público, é da sociedade civil, é de todos. Nós temos que tomar providências com relação ao trânsito para que a gente evite ao máximo o que está acontecendo. Nós precisamos diminuir muito esses números, que são uma vergonha para a nossa cidade”, disse.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.