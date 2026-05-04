Uma policial militar ficou ferida após perder o controle da motocicleta ao desviar de um cachorro, no início da noite desta segunda-feira, 4, na rodovia Tancredo Neves, entre Franca e Claraval (MG).
O acidente ocorreu por volta das 18h30, já com pouca luminosidade, cerca de um quilômetro após a entrada do Pailozinho, no sentido Claraval.
A policial pilotava uma Honda Biz e seguia para sua residência, uma chácara localizada na região rural entre os dois municípios, quando o animal surgiu na pista.
Ao tentar desviar, ela perdeu o controle da motocicleta, que foi parar no acostamento e tombou. A Honda Biz apresentou avarias, com a roda dianteira completamente entortada.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou atendimento à vítima, que foi socorrida consciente.
O trecho onde ocorreu o acidente apresenta características que podem ter contribuído para a queda. Segundo informações colhidas no local, o acostamento é de terra, com muitos buracos e um desnível acentuado entre o asfalto e o bordo da via, o que dificulta a retomada do controle do veículo em situações de emergência, como a registrada.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, controlando o tráfego durante o período em que as equipes trabalharam na ocorrência.
Um boletim de ocorrência foi registrado para documentar o acidente.
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