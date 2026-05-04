Uma policial militar ficou ferida após perder o controle da motocicleta ao desviar de um cachorro, no início da noite desta segunda-feira, 4, na rodovia Tancredo Neves, entre Franca e Claraval (MG).

O acidente ocorreu por volta das 18h30, já com pouca luminosidade, cerca de um quilômetro após a entrada do Pailozinho, no sentido Claraval.

A policial pilotava uma Honda Biz e seguia para sua residência, uma chácara localizada na região rural entre os dois municípios, quando o animal surgiu na pista.